River y Boca se citan en un superclásico de alto voltaje y gran nivel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Boca y River llegan en gran forma a un superclásico marcado por la pasión, la historia y una rivalidad que oscila entre la gloria y la tensión.

Este domingo se vuelven a encontrar en una cancha de fútbol, en un verdadero campo de batalla, los dos equipos más históricos, ganadores, populares y famosos del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors se enfrentan en una nueva edición del superclásico del fútbol argentino, la rivalidad más importante del fútbol sudamericano y, para muchos, del fútbol mundial.

River vs. Boca: la línea fina entre el amor y el odio

La pasión te puede llevar a alcanzar los puntos más altos de tu rendimiento, siempre y cuando esté bien administrada. Cuando no lo está, te puede paralizar y consumir. La pasión es una parte íntegra del ADN del fútbol argentino, propulsada por las coloridas hinchadas que son protagonistas donde sea que vayan.

¡INCREÍBLE! Los papeles que se van a usar para el recibimiento en el Superclásico llegan en un AUTOELEVADOR... Ahora, a cortar pepelitos muchachos.



📺 #ESPNEquipoF | #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/W6PbWay8Ny — SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2026

Si bien la afición, las canciones, el color y, como se le dice en Argentina, el “carnaval”, son de los aspectos más hermosos del fútbol argentino, esta pasión también roza, a veces, con un lado oscuro cuando se transforma en violencia. El superclásico argentino también ha tenido sus momentos oscuros, ocasionados por la pasión, en ocasiones desmedida, de las hinchadas.

Espectacular recibimiento de La Bombonera para el Superclásico entre Boca y River.



Fútbol argentino en su máxima expresión ⚽️🔥 pic.twitter.com/VpRnfR4fcq — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 9, 2025

Los casos más recientes datan de incidentes en la Copa Libertadores. En 2015, el partido de vuelta de los octavos de final entre Boca y River en La Bombonera se suspendió porque un hincha de Boca lanzó gas pimienta a los jugadores de River en el entretiempo.

SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL GAS PIMIENTA



El 14 de mayo, pero de 2015, Boca y River se enfrentaban en la Bombonera por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario se impuso en el Monumental por 1 a 0 en la ida.



El encuentro fue suspendido por agresión al… pic.twitter.com/E1NnBUhroV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 14, 2025

Tres años después, antes del partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018, hinchas de River lanzaron piedras al autobús que transportaba a los jugadores de Boca hacia el Estadio Monumental. En esta ocasión, el partido también se suspendió antes de iniciar debido a las heridas sufridas por los jugadores xeneizes.

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Esto es un tema recurrente en el fútbol argentino. Desde 2013, los hinchas visitantes no asisten a los estadios.

La actualidad de ambos equipos

Por primera vez en muchísimo tiempo, ambos equipos llegan afiladísimos a esta edición del superclásico argentino.

Por el lado de River, su última derrota llegó el 22 de febrero ante Vélez Sarsfield por la mínima como visitante. Un día después, Marcelo Gallardo, su histórico director técnico y quien los dirigía en ese momento, anunció su renuncia del equipo y que dirigiría su último partido ese jueves 26 contra Banfield. River se despidió de Gallardo con un triunfo por 3-1 como local y, desde entonces, impulsado por la llegada de Eduardo Coudet como director técnico, no ha habido vuelta atrás.

¿FESTEJO? ¡ALIVIO! Así reaccionó el Chacho Coudet al triunfo 1-0 de River ante Carabobo en el Más Monumental por la CONMEBOL #Sudamericana.



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Los “millonarios”, como se les conoce en Argentina, mantienen un invicto de nueve partidos, que incluye siete victorias y dos empates en todas las competencias. Actualmente, se encuentran en la segunda posición del Grupo B de la Liga Profesional Argentina.

En el caso de Boca, los xeneizes no pierden desde el 8 de febrero, cuando cayeron por 2-1 también ante Vélez. Desde entonces, Boca acumula una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competencias. La diferencia radica en que, de esos 12 partidos, seis han sido victorias y otros seis empates. Actualmente, Boca marcha tercero en el Grupo A de la Liga Profesional Argentina. Si el torneo terminara hoy, Boca y River estarían en curso de enfrentarse en semifinales.

⚽El PRIMER gol de ANDER HERRERA en #Boca, sí, en LIBERTADORES, para el 3-0 a Barcelona SC.pic.twitter.com/an3wiDFE5p — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 15, 2026

El historial entre ambos, reciente e histórico

La historia de los superclásicos se remonta a 1913, cuando River ganó el primer superclásico de la historia en la cancha de Racing Club.

Desde entonces, se han enfrentado en 266 partidos en todas las competencias. Boca ha triunfado en 93 ocasiones, River en 88, y han igualado en 85 encuentros.

#ESPN – A tan solo días del Superclásico, repasá cómo salieron los últimos cruces entre River y Boca.https://t.co/DvnG1u8mWf — SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026

En los últimos cinco años, la balanza se inclina levemente hacia River. El conjunto millonario ha ganado cinco veces, con cinco empates y cuatro victorias para Boca en 14 partidos desde 2021.

El último enfrentamiento

Boca y River se vieron las caras por última vez el domingo 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera, estadio de Boca Juniors. En esa ocasión, Boca se llevó un importante triunfo por 2-0, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Los xeneizes dominaron y controlaron el partido de principio a fin, aunque su puntería no estuvo del todo fina. Con un poco más de precisión y fortuna, hubiesen podido ganar por una goleada más amplia.

Detalles del partido

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán este domingo en el Estadio Monumental, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Montiel y Paredes calentaron el River - Boca en una conferencia de prensa conjuntahttps://t.co/OEgxpDGpIa — LOS ANDES (@LosAndesDiario) April 17, 2026

El balón rodará a partir de las 3:00 p.m. (hora de Panamá).