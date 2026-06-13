Panamá, 13 de junio del 2026
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    Roban los ‘tacos’ deportivos y los balones de la selección inglesa antes de su llegada a Kansas City

    EFE
    Roban los ‘tacos’ deportivos y los balones de la selección inglesa antes de su llegada a Kansas City
    Imagen de archivo del seleccionador de Inglaterra Thomas Tuchel (c) junto a Jude Bellingham (d). EFE/ Enric Fontcuberta

    La selección de Inglaterra en el Mundial 2026 ha sufrido el robo de sus botines o tacos de fútbol reglamentarios y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association, organismo regulador del fútbol inglés.

    El combinado inglés, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto su primer entrenamiento en la tarde del sábado en el Swope Soccer Village de Kansas City, por lo que tendrá que apresurarse para adquirir nuevos botines.

    La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que “investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes”, y dijo que ha abierto una investigación.

    Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Posteriormente se enfrentará a Ghana (23 de junio) y a Panamá (27 de junio).

    EFE

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