Robben Benítez destaca la preparación de Panamá Sub-20 y el sueño de jugar un Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El joven futbolista habló sobre la preparación del grupo en Pachuca rumbo al Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026.

La selección Sub-20 de Panamá continúa con su preparación en Pachuca, México, donde mantiene un campamento de entrenamientos previo a su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, torneo que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto y que otorgará cuatro boletos para la Copa Mundial Azerbaiyán 2027.

El conjunto dirigido por Mike Stump trabaja en su adaptación a las condiciones de la sede y afina detalles antes de su debut en la competencia regional. Como parte de su preparación, Panamá Sub-20 disputará este martes su primer partido de fogueo durante el campamento en Pachuca.

La selección #PanamáSub20 🇵🇦 cumplió su segundo entrenamiento de su campamento en Pachuca 🇲🇽 como parte de su preparación rumbo al Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆



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Robben Benítez, volante del Sporting San Miguelito y uno de los jugadores que integran la preselección nacional, destacó la importancia de estos días de trabajo para fortalecer la adaptación del grupo.

“Estamos adaptándonos con los compañeros, la cancha está en buen estado y los entrenamientos están siendo muy buenos”, explicó Benítez, quien destacó el buen trabajo del equipo durante la concentración.

Benítez también habló sobre la motivación que representa la posibilidad de defender los colores de Panamá y la ilusión de formar parte de la lista definitiva que disputará el Premundial Sub-20 de Concacaf.

La selección #PanamáSub20 🇵🇦 ya se encuentra en Pachuca, México 🇲🇽 para encarar la fase final de su preparación previo a su debut en el Campeonato Sub-20 de @Concacaf 🏆.



Los detalles ➡️ https://t.co/UOFhLKw7dc#MareaQueLate 🌊 pic.twitter.com/NORRhVVPrS — FEPAFUT (@fepafut) July 12, 2026

“Como todo niño, es una gran ilusión y un gran sueño representar a tu país, y más en un Premundial, y poder clasificar a un Mundial”, expresó.

La selección Sub-20 de Panamá debutará en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 el próximo domingo 26 de julio frente a Canadá, en un encuentro programado para las 3:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.