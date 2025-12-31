Panamá, 31 de diciembre del 2025

    Estado de salud

    Roberto Carlos ingresado en Brasil tras ser operado por un problema cardiaco

    EFE
    El brasileño Roberto Carlos en una fotografía de archivo. EFE/ Andrea Montolivo

    El brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid y de la ‘Canarinha’, está ingresado en un centro sanitario de Sao Paulo, donde se encontraba de vacaciones, tras ser intervenido por un problema cardiaco, confirmaron a Efe fuentes del club blanco.

    El exlateral zurdo, que militó en el club blanco durante once años, entre 1996 y 2007, se sometió a una prueba en una pierna en la que pacedía un trombo y se le detectó un problema en el funcionamiento del corazón, lo que motivó una rápida intervención.

    Roberto Carlos, actualmente embajador del Real Madrid, está fuera de peligro, pero como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

    Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, Roberto Carlos, de 52 años, fue campeón mundial con la selección brasileña en 2002, logró dos Copas Américas y una Copa Confederaciones, así como tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales, con el Real Madrid, y dos campeonatos paulistas brasileños, entre otros títulos.

    EFE

    Agencia de noticias


