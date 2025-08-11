Roberto De Zerbi valora a Michael Amir Murillo como opción por la banda izquierda

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador del Olympique de Marsella, el italiano Roberto De Zerbi, sorprendió a más de uno al utilizar al panameño Michael Amir Murillo como lateral izquierdo en la victoria del sábado 9 de agosto por 3-1 sobre el Aston Villa, en un partido de pretemporada.

Al terminar el encuentro, De Zerbi dejó claro que el istmeño es una opción por el lado izquierdo, aunque recalcó que lo prefiere en su posición original.

“(Ulisses) García, (Michael Amir) Murillo y (Bilal) Nadir pueden jugar esa posición”, dijo el italiano en conferencia.

“En las bandas, prefiero tener jugadores ofensivos, como (Jonathan) Rowe o (Mason) Greenwood. García y Murillo saben cómo atacar”, agregó.

La variante del istmeño por la izquierda le dio buenos dividendos al Marsella en el amistoso contra el Aston Villa, ya que, al minuto 76, Murillo envió un centro para que Pierre-Emerick Aubameyang anotara el segundo tanto del encuentro.

Murillo, de 29 años, se prepara para su tercera campaña con el Marsella desde su llegada en la temporada 2023-2024, procedente del Anderlecht de Bélgica.

El lateral derecho viene de renovar su contrato con el Marsella hasta 2028, con lo que completaría cinco años en la Ligue 1.