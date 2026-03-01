Panamá, 01 de marzo del 2026

    Ciclismo

    Roberto González conquista la montaña en el Giro di Sardegna

    El ciclista santeño se llevó esta clasificación al sumar 18 puntos.

    Humberto Cornejo
    Roberto González mostró gran consistencia en las cinco etapas. Foto: Cortesía/Fepaci

    El ciclista panameño Roberto González se proclamó campeón de la clasificación de montaña en el Giro di Sardegna, tras completar las cinco exigentes etapas del certamen vistiendo los colores del equipo Solution Tech NIPPO Rali.

    El santeño confirmó su fortaleza como escalador al cerrar la competencia con un total de 18 puntos, suficientes para asegurar el liderato definitivo en la tabla de la montaña y quedarse con la prestigiosa camiseta que distingue al mejor en los premios de altura.

    Etapa final definida al sprint

    La quinta y última jornada, disputada sobre 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia, se resolvió en un emocionante sprint masivo.

    El italiano Davide Donati, del equipo Red Bull – BORA, se llevó la victoria con tiempo de 3:58:06. El segundo lugar fue para Davide Persico (MBH Bank CSB), mientras que el tercer puesto lo ocupó Tilen Finkšt, compañero de equipo de González.

    La delegación panameña mantuvo un ritmo sólido hasta el final de la prueba. Franklin Archibold, Carlos Samudio y el propio González cruzaron la meta con el mismo tiempo del pelotón principal, demostrando consistencia colectiva en territorio europeo.

    Objetivo: Los Ángeles 2028

    La Federación Panameña de Ciclismo informó que la tripleta panameña continuará este fin de semana su gira por competencias en Europa, con la meta de sumar puntos importantes en el ranking UCI.

    El objetivo es asegurar la clasificación de Panamá a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidando así el crecimiento del ciclismo istmeño en el escenario internacional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


