Roberto González conquista la montaña en el Giro di Sardegna

El ciclista panameño Roberto González se proclamó campeón de la clasificación de montaña en el Giro di Sardegna, tras completar las cinco exigentes etapas del certamen vistiendo los colores del equipo Solution Tech NIPPO Rali.

El santeño confirmó su fortaleza como escalador al cerrar la competencia con un total de 18 puntos, suficientes para asegurar el liderato definitivo en la tabla de la montaña y quedarse con la prestigiosa camiseta que distingue al mejor en los premios de altura.

Etapa final definida al sprint

La quinta y última jornada, disputada sobre 177.3 kilómetros entre Nuoro y Olbia, se resolvió en un emocionante sprint masivo.

El italiano Davide Donati, del equipo Red Bull – BORA, se llevó la victoria con tiempo de 3:58:06. El segundo lugar fue para Davide Persico (MBH Bank CSB), mientras que el tercer puesto lo ocupó Tilen Finkšt, compañero de equipo de González.

La delegación panameña mantuvo un ritmo sólido hasta el final de la prueba. Franklin Archibold, Carlos Samudio y el propio González cruzaron la meta con el mismo tiempo del pelotón principal, demostrando consistencia colectiva en territorio europeo.

Objetivo: Los Ángeles 2028

La Federación Panameña de Ciclismo informó que la tripleta panameña continuará este fin de semana su gira por competencias en Europa, con la meta de sumar puntos importantes en el ranking UCI.

El objetivo es asegurar la clasificación de Panamá a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, consolidando así el crecimiento del ciclismo istmeño en el escenario internacional.