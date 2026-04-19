Roberto González gana el Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2026

El panameño superó la exigente carrera de 125 km del Atlántico con el Pacífico y que reunió más de 5 mil ciclistas.

El ciclista panameño Roberto González se llevó la victoria en el Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2026, tras completar con éxito el exigente recorrido de 125 kilómetros que conecta el Atlántico con el Pacífico.

En el podio lo acompañaron sus compatriotas Carlos Samudio, en la segunda posición, y el italiano Alexander Worsdale, quien finalizó tercero.

Competidores pasando por el Puente Atlántico. Foto: Cortesía/Fepaci

La competencia reunió a más de 5 mil ciclistas de más de 50 países, en una jornada marcada por la alta exigencia física y las condiciones climáticas propias del país.

“Es algo muy bonito, ya que es un evento espectacular que trae a más de 50 países a nuestro país. Estamos felices de estar aquí y ver que este evento crece cada año, cada año crece mucho más”, dijo González a La Prensa.

“Panamá es un país muy húmedo, muy caliente, tropical. Creo que estamos acostumbrados desde pequeños a montar aquí y no nos da tan duro. Creo que a los extranjeros les da un poquito más la humedad que hace aquí.”

Sobre el desarrollo de la carrera, González explicó el momento clave que definió su victoria. “Faltando 70 kilómetros a meta, decidí irme en fuga con otro compañero más. Y ya faltando 50 kilómetros quedé solo y me fui”, expresó González, quien se refirió a su preparación de cara a los próximos compromisos.

“Ahora hacemos campeonatos nacionales. Hacemos una preparación en Colombia antes de viajar a Italia nuevamente**, a finales de mayo**. Mi preparación está ahorita mismo, estamos casi al 100% para los campeonatos nacionales que serán la próxima semana”.

En cuanto a los resultados por categorías, en la general masculina los ganadores fueron José Manuel Rodríguez, Óscar Tovar y Juan Guillermo Montoya, mientras que en la femenina se impusieron Vanessa Tarazona Rojas, Lorena Vargas y Jasmín Soto.

En la categoría 30-39, Manuel Rodríguez, Juan Guillermo Montoya y Bolívar Antonio Rivera Villarreal lideraron en masculino, y Liseth Vanessa Tarazona Rojas, Jasmín Soto y Angélica Uribe en femenino.

Chris Froome durante en el Gran Fondo Océano a Océano Panamá 2026. Foto. Cortesía/Fepaci

Para la categoría 40-49, Óscar Tovar, Jaime Rivas y Gustavo Solís Fallas se ubicaron en el podio masculino, mientras que Lorena Vargas, Williana Rojas y Marcia Barrios lo hicieron en femenino.

En la categoría de 50 años en adelante, Vicente Sanabria, Miguel Ubeto y Enrique Quiñones destacaron en masculino, mientras que Paula Erazo, Milena Castrellón y Adriana Paredes lideraron en femenino.