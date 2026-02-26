Roberto González mantiene el liderato de la montaña en Cerdeña

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El corredor del equipo Solution Tech NIPPO Rali domina la tabla de los escaladores con 16 puntos, duplicando la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana.

El ciclista panameño Roberto González defendió con éxito su liderato en la clasificación de la montaña tras completarse la segunda jornada del Giro di Sardegna, consolidándose como uno de los protagonistas de la competencia en territorio italiano.

El corredor del equipo Solution Tech NIPPO Rali domina la tabla de los escaladores con 16 puntos, duplicando la ventaja sobre su más cercano perseguidor, el italiano Filippo Zana, quien suma ocho unidades. La actuación confirma el gran momento del pedalista istmeño en las exigentes rutas europeas.

La segunda etapa fue ganada por el italiano Davide Donati, del equipo Red Bull - BORA - hansgrohe Rookies, con tiempo de 3:03:14, en un cierre muy disputado.

Los panameños lograron mantenerse en el grupo principal. González cruzó la meta en la posición 29, mientras que Carlos Samudio lo hizo en el puesto 26, ambos con el mismo registro del ganador. Por su parte, Franklin Archibold finalizó en la casilla 107.

Clasificación general

En la clasificación general individual, el liderato lo ostenta el italiano Nicolo Garibbo, del Team UKYO.

Entre los panameños, González marcha en la posición 16, a 1:03 del líder; Samudio se ubica 32.º, a 3:27; y Archibold aparece en el puesto 147, a 41:47.

La tercera etapa tendrá un recorrido de 168.1 kilómetros entre Cagliari y Tortoli, donde Roberto González buscará mantener el protagonismo en la montaña y conservar la camiseta que lo distingue como el mejor escalador de la prueba.