Roberto Kelly deja un legado con los Sultanes de Monterrey

El destacado técnico panameño Roberto Kelly terminó un ciclo exitoso con los Sultanes de Monterrey. La directiva del club regiomontano confirmó la salida del entrenador panameño tras seis temporadas en las que consolidó una de las etapas más competitivas en la historia reciente de la franquicia.

La decisión se oficializó después de la eliminación en la Final de la Zona Norte ante Charros de Jalisco, serie que terminó 4-1 y que dejó a los Fantasmas Grises sin boleto a la Serie del Rey.

COMUNICADO OFICIAL - Roberto Kelly pic.twitter.com/uMYKsha4GP — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) September 10, 2025

Kelly asumió el mando de Monterrey en 2018, respaldado por su experiencia como coach en el cuerpo técnico de los Gigantes de San Francisco, donde fue parte de la conquista de tres títulos de Serie Mundial (2010, 2012 y 2014).

Su impacto en la Liga Mexicana de Béisbol fue inmediato. Bajo su gestión, Sultanes conquistó tres títulos de la Zona Norte y alcanzó la Serie del Rey, dejando una huella de competitividad y constancia.

En un comunicado oficial, la organización regiomontana reconoció su legado.

“Sultanes de Monterrey agradece profundamente a Roberto Kelly su entrega, compromiso y liderazgo durante el tiempo que estuvo al frente de nuestro equipo. Ha dejado un ejemplo que trasciende el ámbito del béisbol para volverse lección de vida”, publicó la franquicia en un comunicado.

La salida de Kelly marca el inicio de una etapa de transición en Monterrey, con la directiva evaluando ajustes en el cuerpo técnico y el roster, con el objetivo de mantener la competitividad de una institución con 86 años de historia.

Aunque aún no se conoce quién será el sucesor en el banquillo, lo cierto es que la vara queda alta: la influencia y el legado de Roberto Kelly en Monterrey serán difíciles de