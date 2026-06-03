Roderick Miller: ilusión y emoción en su primera Copa del Mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El defensor manifestó su emoción por su primer Mundial y resaltó la competencia interna en la selección.

El defensor panameño Roderick Miller vive con ilusión su convocatoria en su primera experiencia en una Copa del Mundo, en la que forma parte del grupo de 26 jugadores que representarán al país en la máxima cita del fútbol.

A sus 34 años, el zaguero del PFC Turan Tovuz de Azerbaiyán valoró el momento que atraviesa en su carrera y lo que significa vestir la camiseta nacional en un torneo de esta magnitud.

“Siempre se lo pedí a Dios y, bueno, se nos dio, y ahora estamos aquí a punto de representar al país en una cita mundialista que es muy importante para la historia y para mi carrera”, expresó Miller durante el entrenamiento en el estadio Rommel Fernández.

Jugadores de la selección de Panamá en el entrenamiento en el estadio Rommel Fernández. Foto: Carlos Vidal-Endara

En cuanto a la competencia interna dentro del equipo, el defensor reconoció el alto nivel que existe entre los centrales convocados, en una lucha que calificó como exigente pero positiva para el grupo, al tener compañeros como Andrés Andrade, José Córdoba, Fidel Escobar, Jiovany Ramos y Edgardo Fariña.

“Muy dura, pero sana, como he dicho. Los compañeros están conscientes y todos estamos listos para hacer el trabajo cuando se necesite”, enfatizó Miller, quien aseguró que todos los jugadores comparten un mismo objetivo en la previa del Mundial.

“Entre los 26 hay muchas cosas, pero todos con un solo objetivo, que es luchar por Panamá, darlo todo y nada más, dejar una buena imagen en esta Copa del Mundo”, agregó.

Orlando Mosquera, César Samudio y JD Gunn en el último entrenamiento en el Rommel Fernández. Foto: Carlos Vidal-Endara

Miller también se refirió a lo que dejó el reciente enfrentamiento ante Brasil, destacando el aprendizaje que representa medirse ante selecciones de primer nivel, así como selecciones como República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

“Lo de Brasil, al final, es una experiencia buena que nos llevamos porque sabemos el nivel de lo que nos vamos a encontrar allá, sabemos lo que tenemos que hacer, y estamos más atentos. Creo que eso es importante para lo que se viene”, expresó Miller, quien también se refirió al emotivo video de la reacción de su hija al enterarse que iba a la Copa del Mundo.

“Bueno, cada vez que trato de no verlo ya, porque es muy emotivo y la verdad es que causa mucho sentimiento, pero estoy contento porque mi hija ha vivido esto conmigo desde el principio, y es bonito ver esa emoción de ella y lo que siente por lo que yo he vivido para este Mundial”.