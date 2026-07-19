Rodri, capitán de España: ‘Había que ser valientes, y lo fuimos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El centrocampista, elegido mejor jugador del Mundial 2026, destacó la valentía de la selección española y aseguró que el equipo conquistó el torneo más exigente del fútbol.

El centrocampista español Rodrigo Hernández, Rodri, elegido mejor jugador del Mundial 2026, afirmó este domingo que España conquistó “el título más difícil” tras derrotar a Argentina en la final y destacó el carácter con el que el equipo afrontó el torneo.

“Ahora estamos en una nube, pero esto es impresionante. Dar gracias a Dios por todo lo que ha dado y por el título”, declaró el futbolista del Manchester City en Televisión Española.

Rodri subrayó el valor de conquistar la Copa del Mundo frente a una selección como la argentina y resaltó la fortaleza del grupo dirigido por Luis de la Fuente.

“Este grupo es increíble. Somos bicampeones del mundo, es difícil, el más difícil de ganar. Y lo hemos ganado a una selección como la Argentina”, afirmó.

El mediocampista aseguró que la identidad de juego fue una de las claves del éxito español.

“Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones”, expresó.

Rodri también recordó el difícil proceso que atravesó tras una prolongada lesión y señaló que el reconocimiento individual tiene un significado especial por todo el esfuerzo realizado para volver a competir al máximo nivel.

“Es un orgullo para mí y me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible; que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de subir. Es un ejemplo de superación y hay que creer”, señaló.

El volante concluyó agradeciendo el respaldo recibido durante su recuperación.

“Solo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido”, manifestó.