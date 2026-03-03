Panamá, 03 de marzo del 2026

    COPA DEL MUNDO
    |
    COPA DEL MUNDO

    Rodrygo se despide del Mundial tras lesión del ligamento cruzado anterior

    Rodrygo Goes se perderá el Mundial 2026 y el resto de la temporada tras confirmarse una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha.

    EFE
    Rodrygo se despide del Mundial tras lesión del ligamento cruzado anterior
    El delantero brasileño del Real Madrid, Rodrygo, a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 26 de Laliga EA Sports que han disputado este lunes frente al Getafe en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

    El brasileño Rodrygo Goes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego al menos hasta final de la presente temporada y que le hará perderse el Mundial que se disputa este verano, informa el Real Madrid en un comunicado.

    “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha”, señala el club.

    Esta lesión se traduce en varios meses de baja, por lo que, además de los compromisos con el Real Madrid durante ese tiempo, el atacante dice adiós a disputar el Mundial, que arranca en junio, con Brasil.

    Rodrygo afrontará la lesión más larga de su carrera deportiva justo después de volver a los terrenos de juego, ya que disputó 36 minutos ante el Getafe este lunes, una vez superada una “tendinosis en el isquio de la pierna derecha” que, junto a una sanción debido a una expulsión en Liga de Campeones, le hizo perderse los cinco partidos anteriores del Real Madrid.

    Otra baja de larga duración para el Real Madrid, en un futbolista que vio reducido su protagonismo esta temporada, en la que, el 10 de diciembre, rompió una racha de nueve meses sin marcar, pero que, desde su llega en 2019, acumuló momentos decisivos, especialmente en Liga de Campeones.

    EFE

    Agencia de noticias

