Panamá, 06 de febrero del 2026

    FÚTBOL

    Rodrygo sufre una tendinosis en el isquiotibial y estará unos 10 días de baja

    EFE
    El atacante brasileño sufre su segunda lesión en lo que va del 2026. Foto tomada de redes sociales.

    El brasileño Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, estará un tiempo estimado de 10 días fuera de los terrenos de juego debido a una “tendinosis” en el músculo isquiotibial de la pierna derecha.

    “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis en el isquio de su pierna derecha”, informó el Real Madrid en su página web.

    Un Rodrygo Goes que se ausentó de los dos últimos entrenamientos junto al resto de sus compañeros al notar molestias que no han remitido y tras la que las pruebas médicas detectaron la tendinosis en el isquiotibial.

    Lesión tras la que, según pudo saber EFE de fuentes del club, tendrá que estar unos diez días de baja. Por ello, el objetivo que se maneja es que pueda estar disponible para la visita a Osasuna del 21 de febrero, ya que el atacante se pierde la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones -con partido de ida programado para el 17 de febrero- por sanción.

    Rodrygo fue expulsado precisamente en el minuto 96 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa, y el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA lo sancionó con dos partidos por “insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro”.

    Rodrygo sufre su segundo contratiempo físico este 2026, ya que, tras la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, con derrota 3-2 del Real Madrid, estuvo fuera por molestias físicas durante tres partidos. Además, no tuvo participación en otro y, con Arbeloa en el banquillo, solo ha disputado 36 minutos ante el Benfica, con expulsión, y 14 frente al Rayo Vallecano.

    EFE

    Agencia de noticias


