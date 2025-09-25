Panamá, 25 de septiembre del 2025

    NFL

    Roger Goodell afirma que no hay conflicto de intereses por roles de Brady como dueño y analista

    EFE
    Roger Goodell afirma que no hay conflicto de intereses por roles de Brady como dueño y analista
    Tom Brady es accionista minoritario de Las Vegas Raiders y analista de Fox Sports. EFE/EPA/CJ GUNTHER

    Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), afirmó este jueves que no existe conflicto de intereses por los roles que Tom Brady desempeña como propietario minoritario de los Las Vegas Raiders y analista de televisión para la cadena Fox Sports.

    “¿Dónde está el conflicto? No está rondando las instalaciones. No lo permitimos. Los equipos tienen derecho a decir lo que quieran. No tienen que revelar información si consideran que existe un conflicto de intereses”, señaló el comisionado a través de CNBC.

    Goodell respondió a la polémica que se creó por la presencia del considerado mejor jugador de la historia de la NFL en el palco de entrenadores de los Raiders durante el partido de la semana dos, en el que estuvo metido en el plan de juego en la derrota de su equipo ante los Chargers.

    Según sus críticos, la doble función del ganador de siete Super Bowls como analista y dueño le da una ventaja para tener información privilegiada de cada equipo, algo que Goodell desestimó.

    “Los equipos no necesitan decir nada. A veces no le dicen nada a alguien que no sea un accionista minoritario. Recibimos a muchos exjugadores que asisten a reuniones transmitidas y que son cercanos a sus antiguos equipos. Creo que nuestros equipos son muy inteligentes al decir: ‘No voy a compartir nada con él’”, explicó Goodell.

    Después de su aparición en el palco de Raiders, la NFL emitió un comunicado en el que aclaró las acciones que Brady puede y no realizar.

    Tom sigue teniendo prohibido acudir a las instalaciones del equipo para entrenamientos o reuniones de producción. No existen políticas que prohíban a un dueño sentarse en la cabina de los entrenadores ni usar auriculares durante un partido”, escribió la liga.

    El miércoles pasado, Brady calificó de paranoicos a los que piensan que puede faltar a su ética por este doble rol.

    “Me encanta el fútbol americano. Es un juego de principios y con el éxito que me ha dado tengo un deber moral; mis roles no son un punto de conflicto, a pesar de lo que puedan creer los paranoicos y desconfiados, sino el punto del que surge mi deber ético para crecer, evolucionar y mejorar el juego que me ha dado todo”, afirmó Brady.

    EFE

    Agencia de noticias


