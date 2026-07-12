Roger Maris y el día que rompió el récord de Babe Ruth

Esta es una historia que la mayoría de los seguidores de los Yankees de New York no vivieron y no conocen por razones de edad. Pero, a no dudarlo, se trata de un evento que mantuvo a la fanaticada del béisbol atentos a la posibilidad de que nuestro héroe de hoy, Roger Maris, rompiera o no el histórico récord de mayor cantidad de cuadrangulares de 60 en una sola temporada.

Ante todo, veamos quien fue Roger Eugene Maris. Este, nació el 10 de septiembre de 1934 en Hibbing, Minnesota. Fueron sus padres Rudolph “Rudy” Maras y Ann Corrine “Connie” Perkovich, inmigrantes croatas. La familia entera creyó conveniente y eventualmente decidieron cambiar su apellido a Maris, una práctica común entre inmigrantes.

La familia Maris se mudó en 1943 a Grand Forks, North Dakota y en 1946 a Fargo, North Dakota donde Roger asistió a la escuela católica de Fargo Central High School. Poco tiempo después, Roger se trasladó a Bishop Shanley High School, donde se graduó en 1952 y practicó en forma intensa béisbol y “football” americano. Como jugador de “football”, Roger impuso un récord de “touch downs” en un juego con cuatro, un récord que se mantiene vigente hasta nuestros días.

En 1953, Roger fue firmado por los Indios de Cleveland y asignado al sistema de Ligas Menores para su desarrollo. Finalmente, debutó con el equipo grande el 16 de abril de 1957 y en su primer juego bateó de 5-3. Dos días después, conectó su primer cuadrangular, un “Grand Slam” contra los Tigres de Detroit. En 1958, después de un exitoso debut en las mayores, Roger fue canjeado a los Atléticos de Kansas City, donde jugó un par de años (1958-1959) con rendimientos modestos de 19 y 16 cuadrangulares respectivamente. Sorpresivamente, en 1960, el año en que Maris llegó a los Yankees de New York. Este conectó 39 cuadrangulares, muy por encima del promedio de batazos de vuelta completa que había conectado desde que se inicio en las mayores.

En ese momento, cuando Maris llegó a los Yankees, la marca de “Babe” Ruth de 60 cuadrangulares en una temporada, impuesta en 1927, comenzó a tambalearse, pues a pesar de que los bombarderos que los Yankees habían tenido en sus filas, bateadores de la talla de Joe Dimaggio y Mickey Mantle nadie había estado ni cerca y Roger daba muestras de tener lo necesario para amenazar la ansiada marca.

Roger conectó 39 cuadrangulares en su primera temporada de 1960 con los Yankees, algo que parecía estar fuera de su alcance, pero parece que su llegada a su nuevo equipo lo llenaba de inspiración y poder para conectar cuadrangulares. A inicios de la temporada de 1961, todavía Roger era considerado un forastero por la prensa deportiva de New York a pesar de sus 39 cuadrangulares el año anterior. Sin embargo, Maris continuó con el ritmo de conectar cuadrangulares constantemente, algo que se mantuvo hasta el 1 de octubre de 1961, el último día de la temporada cuando conectó el cuadrangular #61 para romper la famosa marca, todo esto ante la algarabía de los medios y los fanáticos. Ese año de 1961, Mickey Mantle conectó 54 cuadrangulares, lo que lo ubicaba a lado de Maris, como la dupleta de bateadores que todos los equipos quisieran tener.

En el año de 1961, Maris fue escogido por segundo año consecutivo como el jugados más valioso de la Liga Americana y además declaró a la prensa deportiva que la presión que le causara el poder romper el famoso récord, fue algo que no quisiera volver a experimentar.

Ese mismo año los Yankees ganaron la Liga Americana, fueron a la Serie Mundial y le ganaron a los Rojos de Cincinnati 4-1, siendo este el primer anillo de tres de Serie Mundial que Roger Maris ganara con los Yankees. Maris fue compañero de equipo de nuestro compatriota Héctor López, que los Yankees ese año lo clasificaron como jardinero.

En 1967 nuestro héroe de hoy fue canjeado a los rojos de Cincinnati, donde termino su carrera con números muy modestos.

En 1985 Roger Maris dejó de existir a los 51 años, víctima de cáncer. Lamentablemente, a pesar de haber roto el récord mas famoso de su era, Roger Maris jamás fue admitido al salón de la fama.