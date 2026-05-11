Román Torres confía en que Panamá avanzará de fase en el Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Román Torres participó el viernes en el partido de leyendas organizado por Afutpa junto a históricos como Blas Pérez, Felipe Baloy y Julio César Dely Valdés.

La ilusión mundialista ya se siente alrededor de la selección de Panamá y uno de los referentes históricos del fútbol nacional, Román Torres, dejó claro que mantiene plena confianza en el equipo dirigido por Thomas Christiansen de cara a la próxima Copa del Mundo.

El exdefensor y capitán de la Roja habló el pasado viernes durante el sexto partido de leyendas organizado por la Asociación de Futbolistas de Panamá, evento que reunió a varias figuras históricas del balompié panameño y que terminó con victoria del Team Román Torres sobre el Team Jorge Dely Valdés en tanda de penales tras 70 minutos de acción.

En medio de la creciente expectativa por la publicación de la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al país, prevista para el próximo 26 de mayo, Torres destacó la calidad del grupo que afrontará el torneo.

“Yo creo que tenemos un buen grupo, la verdad que ya esperando la lista del profe, de los que van al Mundial, pero yo creo que los que van al Mundial, la verdad que vamos a hacer un buen Mundial, no tengo duda de eso, yo sé que vamos a pasar de fase, esperemos hacer las cosas muy bien y bueno, ya esperar el momento que ya está cerca el Mundial”, expresó Torres.

Panamá enfrentará un desafío importante en la fase de grupos del torneo, donde quedó ubicada junto a Ghana, Croacia e Inglaterra, selecciones con amplia experiencia internacional y protagonismo reciente en grandes competiciones.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 clasificará a 8 de los 12 mejores terceros lugares a la inédita fase de dieciseisavos de final.

El encuentro de leyendas organizado por Afutpa en el estadio Universidad Latina de Penonomé sirvió además para reunir nuevamente a figuras emblemáticas del fútbol panameño.

Además de Torres y Jorge Dely Valdés, participaron exjugadores como Rubén Guevara, Julio César Dely Valdés, Blas Pérez y Felipe Baloy, en una jornada que reunió generaciones y recordó algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol nacional. Al minuto 9 se rindió un homenaje a Rommel Fernández Gutiérrez y al 18 para Luis Tejada.