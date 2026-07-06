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    Copa del Mundo

    Romario insiste en que fue un error renovarle el contrato a Ancelotti hasta 2030

    El exdelantero arremete contra la selección de Brasil tras caer ante Noruega y asegura que la renovación de Carlo Ancelotti fue un error de la CBF.

    EFE
    Romario insiste en que fue un error renovarle el contrato a Ancelotti hasta 2030
    Carlo Ancelotti (C) y Neymar conversan durante el partido contra Noruega. EFE/EPA/WILL OLIVER

    El exdelantero Romario, campeón mundial con Brasil en 1994, criticó con dureza la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 frente a Noruega e insistió en que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se precipitó al renovar el contrato del seleccionador Carlo Ancelotti hasta 2030 antes del inicio de la competición.

    El exgoleador de la selección y de clubes como el Barcelona afirmó que la decisión de ampliar el vínculo del técnico italiano antes de que concluyera el torneo fue un error, ya que, a su juicio, privó a la CBF de margen para evaluar con serenidad el trabajo desarrollado en el Mundial y de adoptar una decisión en función de los resultados.

    En una columna publicada tras la derrota por 2-1 ante Noruega, el ahora senador sostuvo que Brasil “mereció ser eliminado” por el bajo nivel mostrado durante el campeonato y lamentó que la selección careciera de la actitud y la personalidad que históricamente la distinguieron.

    “Faltó actitud y faltó fútbol de verdad”, afirmó el exgoleador, quien consideró que el equipo jugó por debajo de su potencial y nunca consiguió imponer su estilo durante la competición.

    También sostuvo que el combinado brasileño fue “pequeño” frente a Noruega, una selección que aprovechó mejor sus oportunidades y mostró mayor determinación en los momentos decisivos.

    Romário también se refirió al penalti fallado por Bruno Guimarães cuando Brasil todavía tenía opciones de cambiar el rumbo del encuentro. Aunque calificó el error como un episodio determinante, evitó responsabilizar exclusivamente al centrocampista de la eliminación.

    “El penalti no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada”, señaló el exinternacional, al insistir en que el rendimiento colectivo estuvo lejos del esperado para una selección que aspiraba al sexto título mundial.

    Las críticas de Romario se suman a las expresadas por otros históricos del fútbol brasileño, como Vanderlei Luxemburgo, quienes cuestionaron tanto las decisiones tácticas de Ancelotti como el planteamiento conservador exhibido por Brasil en el torneo.

    La derrota ante Noruega prolongó la sequía de la pentacampeona mundial, que no conquista el título desde Corea del Sur y Japón en 2002.

    EFE

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