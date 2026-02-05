¿Quién es Ronaldo Matos? El delantero que buscará los goles en la quinta clasificación mundialista Sub-17 de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El delantero del Sporting San Miguelito reconoce los nervios de su primera convocatoria, pero destaca la unión del grupo y la idea de juego que impulsa Felipe Baloy.

El delantero Ronaldo Matos, atacante del Sporting San Miguelito y una de las piezas ofensivas de la selección sub-17 de Panamá, expresó confianza y compromiso en la antesala del debut del equipo en el Premundial de la categoría, torneo que otorga boleto a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

El jugador nacido en mayo de 2009 busca unirse a nombres como Jorman Aguilar, Ismael Díaz y Kevin Walder, como los responsables de la cuota goleadora en selecciones mundialistas de la categoría Sub-17.

Matos habló sobre el ambiente interno del plantel, las exigencias tácticas y el reto de competir en su primera experiencia con la camiseta nacional.

Matos describió un grupo motivado pese a la presión propia de un clasificatorio corto e intenso. “Nos sentimos muy bien y muy felices por competir en esto. La verdad estamos preparando de la mejor manera”, señaló al referirse a las sensaciones que rodean al equipo en los días previos al estreno. El formato del torneo, que se resuelve en pocos partidos y en un margen reducido de tiempo, obliga a maximizar cada sesión de trabajo.

El atacante admitió que la experiencia viene acompañada de tensión competitiva.

“Sí, es primera vez con la Selección y la verdad siento un poco de nervios”, reconoció. Aun así, remarcó que la integración con el grupo ha sido rápida y positiva. “La verdad me siento muy acoplado con mis amigos porque somos muy unidos”, explicó, subrayando la cohesión interna como uno de los activos del plantel.

Sobre la propuesta futbolística que impulsa el cuerpo técnico encabezado por Felipe Baloy, Matos detalló varios principios de juego que han sido reforzados en las últimas semanas de preparación. Indicó que el equipo busca iniciar las jugadas con balón controlado desde el fondo, pero también adaptarse según el comportamiento del rival.

“Al profe le gusta jugar saliendo con la pelota. También depende de cómo nos esté presionando el rival”, apuntó. Añadió que uno de los conceptos más trabajados ha sido la presión inmediata tras pérdida, una herramienta para recuperar rápido la posesión y sostener el ritmo ofensivo.

Consultado sobre las fortalezas colectivas, el delantero insistió en factores de vestuario más que en aspectos individuales. Desde su perspectiva, la clave para responder a la etiqueta de favorito dentro del grupo pasa por la conducta competitiva.

“La clave la verdad será la humildad, primero que todo, y también el compañerismo”, afirmó, marcando la línea de enfoque con la que encaran el clasificatorio.

En cuanto al análisis de los rivales, Matos evitó caer en excesos de confianza por diferencias históricas de nivel. Señaló que el plantel no debe dejarse influir por comparaciones externas y que la prioridad está en la preparación propia.

“La verdad no hay que escuchar eso… vamos a prepararnos de la mejor manera para jugar”, sostuvo, dejando claro que el enfoque está puesto en el rendimiento de Panamá más que en la reputación del oponente.

Palabras de su madre

Yanys Murillo es la mamá de Ronaldo, al que definió como un joven “respetuoso y reservado”.

“Su historia es especial. Desde que estaba en el barriga, el doctor me dijo que el niño sería futbolista”, confesó. “Desde muy pequeño, su único regalo ha sido pedir pelotas y taquillos para el cumpleaños y las navidades”, añadió.

Matos, oriundo de Samaria, Veranillo en el distrito de San Miguelito tiene actualmente 16 años de edad.