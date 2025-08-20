Roque Santa Cruz cumple 44 años sin pensar en la retirada y feliz como ‘hombre récord’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El paraguayo Roque Santa Cruz parece que firmó un pacto con el tiempo, porque el 16 de agosto cumplió 44 años y los celebró con un nuevo logro: es el segundo futbolista más longevo en jugar la Copa Libertadores.

Y ni el tiempo ni su nuevo récord lo han puesto a pensar en colgar las botas.

La marca quedó registrada el jueves 14 de agosto cuando el máximo goleador en la historia de la selección paraguaya, con 32 en 112 partidos, ingresó desde el banquillo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadoresque su equipo, Libertad, empató sin goles contra River Plate.

Santa Cruz pisó la cancha del estadio asunceno Nicolás Leoz a los 58 minutos y estableció la nueva marca a la edad de 43 años, 11 meses y 29 días.

Así superó al portero brasileño Fábio, titular del Fluminense, quien jugó su último encuentro en Copa Libertadores con 43 años, 11 meses y 27 días.

El récord de mayor longevidad en esta competición lo tiene el paraguayo nacionalizado boliviano Luis Galarza, guardameta del Jorge Wilstermann, quien bajó el telón con 44 años, 2 meses y 19 días en 1995.

Sin embargo, Santa Cruz puede ampliar su registro si juega con Libertad este jueves el partido de vuelta contra River Plate en Buenos Aires.

De ser así, la historia dirá que lo hizo con 44 años y 5 días.

De hecho, el delantero es el único futbolista en actividad que podría batir este mismo año la marca de Galarza. Pero para conseguirlo, Libertad debe clasificarse a la final de la Copa Libertadores, el 29 de noviembre en Lima.

Entonces tendrá 44 años, 3 meses y 13 días.

Por ahora, el delantero paraguayo mantiene la idea de disfrutar cada partido que juega y seguir vigente, como lo expresó tras proclamarse campeón de su país con Libertad: “Estoy muy a gusto desde lo físico, cada año podemos encontrar la forma en que el cuerpo funcione bien”.

Santa Cruz ha demostrado que para él no hay imposibles en el fútbol y colecciona varios récords, como el de anotar goles en un torneo internacional con el mayor intervalo de tiempo: 25 años y 73 días entre su primer tanto, el 24 de febrero de 1999, y el último, el 7 de mayo de 2024, en partidos de Copa Libertadores.

Esta marca solo podría romperla él mismo, si vuelve a anotar con Libertad en la actual edición del certamen.

Además de ser el goleador histórico de la selección Albirroja, es el futbolista más ganador de Paraguay, pues atesora 27 títulos, entre ellos la Champions League con el Bayern de Múnich.

Aunque habla en cinco idiomas (español, inglés, alemán, portugués e italiano), además de su natal guaraní, a los 44 años prefiere seguir hablando en la cancha y dar de qué hablar con sus conquistas, como la de hace pocos días.

Pero de colgar las botas, ni pensarlo, por ahora.

