Rubén Rivera: ‘Es un reto grande, pero no imposible’

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico istmeño destacó que aportará toda su experiencia para guiar a las Águilas Metropolitanas en la Serie Latinoamericana 2026.

El exjugador Rubén Rivera se encuentra ante un gran desafío al asumir la responsabilidad como director técnico de las Águilas Metropolitanas, quienes defenderán su título en la próxima edición de la Serie Latinoamericana 2026, que se disputará del 6 al 13 de febrero en Venezuela.

Para Rivera, esta es su primera experiencia como director, después de haber trabajado como coach de bateo en la Liga Mexicana de Béisbol y haber sido parte del cuerpo técnico de los Mid East Falcons de la Baseball United.

Rivera, quien cuenta con una vasta experiencia como jugador profesional, destacó la importancia de este nuevo reto y la oportunidad que se le presenta al frente del equipo panameño.

“Es un nuevo reto para mí. Estoy contento porque me hayan dado la oportunidad de ser manager de la selección que va para Venezuela con la Serie de las Américas. Es un reto grande, pero no imposible. Así que aquí estamos, primer día de entrenamiento con los muchachos, conociéndolos. Ya conozco a muchos de ellos también, que es lo bueno”, dijo Rivera en una entrevista a Probeis.

Rubén Rivera conectó más de 500 cuadrangulares en su carrera profesional. Foto: Cortesía/Probeis

Además, Rivera destacó la importancia de combinar juventud y experiencia dentro del equipo. Sabedor de que muchos de los jugadores son jóvenes, el entrenador afirmó que esta mezcla será clave para lograr el éxito en la competencia.

“Sé que son muchachos que les gusta la pelota. El deseo de formar un buen equipo, de hacer un buen trabajo y llevar a un buen equipo a representar a nuestro país, que es Panamá”, manifestó Rivera, quien jugó en las Grandes Ligas, en la Liga Mexicana de Béisbol y en la Liga Mexicana del Pacífico.

“Tengo un poco de experiencia en mi carrera, 30 años de pelotero profesional. Gracias a Dios he estado por casi el mundo entero. Dándole las gracias a Dios, porque es el que nos da la oportunidad. Lo que me queda ahora es inyectarle a los muchachos un poquito de experiencia, porque cada día se aprende aquí”, añadió.

Jugadores panameño muestran el trofeo de campeón de la Serie de las Américas. Cortesía/Probeis

El equipo se prepara con entrenamientos desde el 21 de enero en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, donde los jugadores empezarán a afinar su estrategia para la próxima edición del torneo. A pesar de ser un reto grande para el nuevo manager, Rivera confía en que la experiencia de su cuerpo técnico y la capacidad de los jugadores permitirán que las Águilas Metropolitanas lleguen a Venezuela con la mentalidad ganadora para defender su título.

Entre el cuerpo técnico está Claudino Hernández, Alberto Acosta, Rodrigo Orozco y Kevin Cárcamo.

“Los conozco desde hace mucho tiempo y eso me va a ayudar a mí. Me va a ayudar como manager, porque voy a tener gente en la que confío,” señaló Rivera.