    TENIS

    Rublev y Mensik avanzan; Tsitsipas cae en Dubai

    Rublev y Mensik superaron la primera ronda en Dubái, mientras el vigente campeón Stefanos Tsitsipas quedó eliminado en su debut.

    EFE
    Andrey Rublev venció 6-3 y 6-4 a Valentin Royer en dieciseisavos del torneo ATP 500 de Dubai. EFE/EPA/ALI HAIDER

    La primera ronda del ATP 500 de Dubái se saldó este martes con las victorias de los cabezas de serie Andrey Rublev y Jakub Mensik, mientras que el griego Stefanos Tsitsipas, vigente campeón, cayó eliminado.

    En un día de debut para los favoritos del torneo, exentos de la primera ronda, Andrey Rublev (18 del ránking ATP) cerró la jornada con victoria ante el francés Valentin Royer (54) por 6-3 y 6-4; en la siguiente ronda se enfrentará al también francés Ugo Humbert (37).

    Otro de los protagonistas fue Jakub Mensik (13 del mundo), quien derrotó al polaco Hubert Hurkacz (73) por 6-4 y 7-6 (9-7). En los dieciseisavos de final se medirá al australiano Alexei Popyrin (47).

    Por su parte, Stefanos Tsitsipas dijo adiós al torneo de Dubái tras caer ante Humbert por 6-4 y 7-5. El número 30 del ránking se despide sin poder defender el título conquistado la temporada pasada.

    EFE

    Agencia de noticias


