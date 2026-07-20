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    Copa del Mundo

    Rudi García es el decimosexto seleccionador que no sigue tras el Mundial

    El técnico francés deja la selección de Bélgica tras la Copa del Mundo 2026.

    EFE
    Rudi García es el decimosexto seleccionador que no sigue tras el Mundial
    La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) anunció la salida del técnico francés Rudi García. EFE

    El seleccionador belga de fútbol, Rudi García, no continuará al frente del combinado de su país cuando finalice su contrato, el próximo día 31, y se convierte en el decimosexto técnico que, por diversos motivos, no continuará al frente de los equipos con los que empezaron el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

    García, de 62 años, deja la selección tras dieciocho meses que culminan con Bélgica entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026, del que fue eliminado en octavos por España, a la postre campeona del mundo.

    “Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones y entre los ocho mejores equipos del mundo (...) y le deseo todo el éxito en su transición generacional que me enorgullece haber ayudado a empezar”, señaló.

    La relación de entrenadores ‘caídos’ durante el Mundial la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo tras su primer partido en el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia, el 15 de junio.

    El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

    El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador, el neerlandés Ronald Koeman y el alemán Julian Nagelsmann lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final. Y el mexicano Javier Aguirre, cuyo relevo al frente del ‘Tri’ por el exfutbolista Rafa Márquez ya se conocía meses atrás; el portugués Carlos Queiroz (Ghana) y el español Roberto Martínez (Portugal), tras los octavos.

    En el caso del marroquí Jamal Sellami, seleccionador de Jordania, la Federación rescindió su contrato, aparentemente tras algún acuerdo amistoso, después de la eliminación del equipo en la fase de grupos, mientras que el croata Zlatko Dalic dejó el equipo después de caer en dieciseisavos ante Portugal.

    El senegalés Pape Thiaw fue destituido cuando su selección quedó fuera en dieciseisavos de final contra Bélgica, después de haber ido ganando por 0-2 un encuentro que abrió un fuerte debate en el país sobre la gestión del banquillo.

    La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente:

    Sabri Lamouchi (Túnez)

    Steve Clarke (Escocia)

    Miroslav Koubek (República Checa)

    Hong Myung-bo (Corea del Sur)

    Marcelo Bielsa (Uruguay)

    Sebastián Beccacece (Ecuador)

    Ronald Koeman (Países Bajos)

    Julian Nagelsmann (Alemania)

    Javier Aguirre (México)

    Carlos Queiroz (Ghana)

    Roberto Martínez (Portugal)

    Jamal Sellami (Jordania)

    Zlatko Dalic (Croacia).

    Pape Thiaw (Senegal)

    Didier Deschamps (Francia).

    Rudi García (Bélgica).

    EFE

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