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    Rüdiger pone fin a su carrera en la selección alemana tras doce años y 86 partidos jugados

    El defensor del Real Madrid confirmó su retiro de la selección de Alemania después de más de 12 años como internacional.

    EFE
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    Rüdiger pone fin a su carrera en la selección alemana tras doce años y 86 partidos jugados
    Antonio Rüdiger celebra un gol con el Real Madrid y el RCD Mallorca, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Kiko Huesca

    El central madridista Antonio Rüdiger anunció este martes el fin de su carrera en la selección alemana, 16 días antes de que se anuncie la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones contra Países Bajos, Grecia y Serbia.

    El jugador, de 33 años, hizo su anuncio a través de sus redes sociales tras más de 12 años como internacional y un total de 86 partidos en el que se mostró agradecido con sus compañeros de vestuario, entrenadores y aficionados.

    “Tras un tiempo de reflexión ha llegado para mi el momento de poner fin a mi carrera en la selección alemana y abrir el camino para la nueva generación”, dijo el jugador en su perfil de X.

    Rüdiger debutó el 13 de mayo de 2014 en un 0-0 contra Polonia pero no llegó a ser convocado después para el Mundial de Brasil de ese mismo año en el que Alemania se proclamó campeón.

    “La primera vez que vestí la camiseta de la selección no llegué a imaginarme ni en sueños que jugaría 86 partidos internacionales”, dijo.

    Rüdiger jugó cinco torneos con Alemania. En la Eurocopa 2024 llegó hasta cuartos de final en los que Alemania cayó ante España por 2-1. En 2017 fue titular en el equipo que ganó la Copa de las Confederaciones.

    “Aunque el gran título se nos escapó en los últimos torneos y tuvimos que encajar algunas dolorosas derrotas, este tiempo ha sido para mí un capítulo extremadamente especial que me marcará para siempre”, dijo.

    “Para mí comienza ahora un nuevo capítulo, en el que me centraré por completo en mi club. Gracias por el viaje compartido”, concluye el escrito.

    EFE

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