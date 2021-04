Rusia y Kenia están bajo estricta vigilancia en todos los deportes

COI RESPALDA SANCIóN

Rusia y Kenia se encuentran estrechamente vigiladas antes de los Juegos Olímpicos de 2016: para el COI, a seis semanas de la cita en Río, hay “serias dudas sobre la presunción de inocencia” de los deportistas de ambos países, y no solo en el atletismo.

"Hay serias dudas sobre la presunción de inocencia de los atletas rusos y kenianos", estimó este martes Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), al término de una cumbre en la que se abordó la cuestión de la posible presencia de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de Río (5-21 agosto).

Debido a ello, para poder acudir a los Juegos Olímpicos de Río en agosto, "los atletas de esos países deberán ser declarados elegibles por sus federaciones internacionales respectivas, después de una evaluación individual", precisó el presidente del COI, señalando una decisión tomada "por unanimidad" por los representantes presentes el martes en Lausana.

Dicha mención a "respectivas federaciones internacionales" da a entender que hay más deportes afectados más allá del atletismo, aunque Thomas Bach no hizo mención alguna a cualquier otro deporte.

"Cada federación internacional debe tomar una decisión sobre la elegibilidad de sus atletas. (...) En este proceso, la ausencia de controles antidopaje positivos en el país no debe ser considerada suficiente. Las federaciones internacionales deberán tomar en cuenta otros exámenes, supervisados y aprobados por las autoridades internacionales", y especialmente la Agencia Mundial Antidopaje.

Desde Tcheboksary, donde tienen lugar los campeonatos de Rusia, la zarina de la pértiga Yelena Isinbayeva había rechazado anteriormente a participar bajo la bandera olímpica.







Sobre el atletismo ruso, el COI renovó su apoyo sin fisuras a la decisión de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) de prolongar el pasado viernes la suspensión de la Federación Rusa, privando de facto a la gran mayoría de los atletas rusos de los Juegos de Río.

"La cumbre confirma, respeta y aprueba la decisión tomada por la IAAF el viernes", declaró Bach.

Los atletas rusos no sospechosos de dopaje que sean repescados por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) podrán participar en los Juegos Olímpicos de Río bajo la bandera rusa, y no bajo la bandera olímpica, como sería el caso de los refugiados, precisó Thomas Bach.

"Participarán con los colores rusos porque solo los miembros afiliados al comité olímpico nacional pueden participar en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el comité nacional olímpico ruso no está suspendido", explicó.

Desde Tcheboksary, donde tienen lugar los campeonatos de Rusia, la zarina de la pértiga Yelena Isinbayeva había rechazado anteriormente participar bajo la bandera olímpica.

“Soy rusa, tengo un país, tengo una bandera”, había clamado la doble campeona olímpica. “Nuestro equipo no boicotea los Juegos Olímpicos y no hay guerra en nuestro país. No tenemos, pues, ninguna razón para participar bajo la bandera olímpica”.