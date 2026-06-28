Russell: Antonelli y Verstappen eran rápidos, pero el equipo ejecutó el plan perfectamente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El inglés George Russell (Mercedes), que ganó este domingo el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg, donde recuperó el segundo puesto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el citado circuito de Estiria, que tanto el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen, segundo, como su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli -que acabó tercero-, “eran muy rápidos, por detrás”, pero que su “equipo ejecutó el plan a la perfección”

“Esta victoria la voy a disfrutar mucho, porque hubo mucho trabajo detrás de ella”, comentó Russell, de 28 años, ´que logró su séptima victoria en la F1; la segunda del año y la segunda en Austria, donde había ganado hace dos años.

“Los Red Bull han sido increíblemente fuertes”, comentó, nada más bajarse del coche, el piloto de King’s Lynn (Norfolk), que el sábado había logrado su undécima ‘pole’ en la categoría reina, la cuarta de la temporada.

Russell, de 28 años, logró su séptima victoria en la F1 -la segunda del año y la segunda en Austria- al anotarse una muy calurosa carrera por delante de Verstappen y de Antonelli, que ahora comanda el Mundial con 171 puntos, cuarenta más que él y con 46 de ventaja sobre el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton. Que, tras haber brillado dos semanas antes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, este domingo se conformó con el quinto puesto; uno por detrás del australiano Oscar Piastri (McLaren).

“Siempre intentas ir al límite, porque tanto Antonelli como Verstappen, que rodaban justo detrás de mí eran muy rápidos”, comentó el británico, que recuperó el segundo puesto en el Mundial, a cuarenta puntos de los 171 con los que encabeza el campeonato su compañero boloñés, con 19 años el líder más joven de la historia.

“Pero equipo ejecutó el plan a la perfección”, explicó Russell tras anotarse por segunda vez el Gran Premio de Austria.