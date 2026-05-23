Russell ganó el sprint de Montreal, que marcó el primer 'encontronazo' Mercedes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El inglés ganó la sprint del Gran Premio de Canadá tras imponerse a Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli, en una carrera marcada por el tenso duelo interno en Mercedes.

El inglés George Russell (Mercedes) ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde se impuso por delante de su compatriota Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- y de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial; con el que protagonizó el primer ‘encontronazo’ en pista.

Antonelli, con 19 años el líder más joven de toda la historia de la F1 -ganador de los tres últimos Grandes Premios-, protagonizó una dura pugna con Russell -casi nueve años mayor que él-, que acabó haciéndole perder la segunda posición en favor de Norris. El joven boloñés protestó contra su compañero a través de la radio, antes de que su jefe de equipo, el austriaco Toto Wolff, se lo recriminase, invitándole a discutir el asunto en futuras reuniones internas que, si duda, se mantendrán, ya que ninguno de los dos pilotos dio su brazo a torcer en la rueda de prensa posterior al sprint. Una prueba que el español Carlos Sainz (Williams) acabó décimo y en la que su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, sin posibilidades de puntuar con un Aston Martin deficiente, abandonó antes de su conclusión.

THE SCENES!! 🤯



Russell and Antonelli fight for the lead once again! 👀#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/N12CkUS0RF — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Russell ganó, por delante de Lando y de su joven colega boloñés, el tercero de los seis sprints previstos este año -el primero de toda la historia disputado en Canadá: a 23 vueltas para completar alrededor de 100 kilómetros- que el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó noveno; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), decimocuarto.

Con su triunfo y, en espera del botín grande, que se reparte este domingo, el británico sumó ocho puntos y le recortó dos en la general a Antonelli, que ahora lidera con 106, dieciocho más que él.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) concluyó cuarto, por delante de los dos Ferrari: el del monegasco Charles Leclerc y el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton, sexto en meta.

También entraron en los puntos el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que mantuvo el séptimo puesto con el que afrontó la prueba corta; y el debutante británico-sueco Arvid Lindblad (RB), octavo al final y que rebañó la última unidad en juego este sábado.

Russell había firmado la ‘pole’ el viernes en la ‘mini calificación’ y salía primero, con Antonelli a su lado, en una prueba corta en la que los cuatro equipos grandes se ordenaron por parejas, con los McLaren de Norris -que salía tercero- y Piastri en la segunda fila. En la tercera, los Ferrari de Sir Lewis y Leclerc, con ‘Mad Max’ saliendo séptimo, desde una cuarta hilera en la que lo acompañaba su nuevo compañero, el francés Isack Hadjar.

Sainz, en su primera SQ3 del año, arrancaba décimo, al lado de Lindblad (RB) y tres posiciones por delante de Colapinto; y, con el inglés Oli Bearman (Haas) entre los cinco que salieron desde el ‘pit lane’, tanto Alonso, como ‘Checo’ avanzaban un puesto en la formación, para afrontar el sprint desde la decimoquinta y la decimosexta plaza, respectivamente.

Todos salieron con el neumático medio salvo Lindblad, que lo hizo con duros; y los tres que lo hicieron con gomas blandas: los dos Cadillac de ‘Checo’ y Valtteri Bottas; y el canadiene Lance Stroll, compañero de Alonso, que al igual que el finés, afrontó la carrera desde el pasillo de garajes.

Los dos Mercedes aguantaron bien la salida, en la que Hamilton rebasó a Piastri y se colocó entre los dos McLaren; y en la que ‘Checo’ avanzó tres puestos.

En la tercera de las 23 vueltas, Colapinto había ganado dos plazas; y Alonso, una.

En el sexto giro estalló la batalla de las flechas plateadas. Antonelli lanzó dos brutales ataques sobre su compañero, con dos ‘paseos’ del italiano, que en el segundo -el primero fue tras la primera variante- le hizo perder la segunda plaza en favor de Norris. Ofreciendo en directo y en ‘abierto’ el primer encontronazo serio entre los dos pilotos de Mercedes, gran dominadora del arranque del curso y que lidera el Mundial de constructores con 194 puntos, 77 más que Ferrari.

En la novena, Norris se acercaba a Russell -cuando Colapinto era noveno, un puesto por delante de Sainz; ‘Checo’, duodécimo; y Alonso, decimoséptimo-, pero los puestos del podio no se modificaron hasta el banderazo final, después del cuál es muy posible que en el seno de la escudería alemana se hayan precisado las instrucciones internas, que hasta la fecha permitían libertad en pista, siempre y cuando no se toquen ambos coches.

Sin posibilidades de puntuar, Alonso paró a cambiar neumáticos, para probar cosas con miras al resto del fin de semana; e instaló duros; justo antes de que Aston Martin decidiese retirar su monoplaza, sin que siquiera regresase a pista.

Hamilton, que rodaba cuarto, se vio superado por Piastri en la ‘chicane’ de entrada al ‘muro de los campeones’ y, en su defensa, perdió otra plaza, en favor de su compañero, Leclerc. Antes de acabar sexto.

‘Checo’ cruzó undécimo la meta, pero los comisarios lo penalizaron con diez segundos “por forzar la salida de pista de otro piloto” y el mexicano se inscribió decimocuarto en la clasificación del sprint, disputado horas antes de la calificación para la carrera de este domingo; prevista a 70 vueltas y un recorrido de 305,2 kilómetros. Presumiblemente, bajo la lluvia.