Russell Westbrook sugiere su retirada del baloncesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El ganador del premio MVP en 2017 publicó un enigmático mensaje que apunta a su posible retiro del baloncesto profesional a los 37 años.

Russell Westbrook, MVP de la NBA en 2017, publicó este miércoles un mensaje de despedida, algo que sugirió implícitamente su adiós al baloncesto a los 37 años.

“A veces ni siquiera sabes que ya has visto el final... Tenías que estar ahí, y ahora ya se acabó”, escribió Westbrook en su cuenta de X.

Westbrook disputó su última temporada en la NBA con la camiseta de los Sacramento Kings, la séptima franquicia de una carrera comenzada en 2008 en los Oklahoma City Thunder, que le eligieron con el número cuatro absoluto.

Sometimes you don’t even know when you’ve already watched the end.



You had to be there. And now it’s over. pic.twitter.com/6YoOW8WyIV — Russell Westbrook (@russwest44) August 12, 2026

El jugador de Long Beach (California) se quedó en Oklahoma hasta 2019 y fue elegido como Jugador Más Valioso de la NBA (MVP) en 2017.

Jugó a continuación por los Houston Rockets (2019-2020), Washington Wizards (2020-2021), Los Angeles Lakers (2021-2023), Los Angeles Clippers (2023-2024), Denver Nuggets (2024-2025) y Sacramento Kings (2025-2026).

También fue traspasado a los Utah Jazz en 2023, aunque no llegó a disputar partidos con el equipo.