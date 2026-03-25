Panamá, 25 de marzo del 2026

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    Tenis

    Rybakina remonta a Pegula para alcanzar las semifinales del Miami Open

    Con este triunfo, la kazaja iguala sus mejores actuaciones en el torneo, donde ya fue finalista en 2023 y 2024.

    EFE
    Rybakina remonta a Pegula para alcanzar las semifinales del Miami Open
    La kazaja Elena Rybakina avanzó a las semifinales del WTA 1.000 de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

    La kazaja Elena Rybakina alcanzó este miércoles las semifinales del WTA 1.000 de Miami después de remontar a la estadounidense Jessica Pegula, finalista de este torneo hace un año.

    Rybakina, número 2 del mundo, se impuso a Pegula, número 5, por 2-6, 6-3 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos y logró su quinta victoria consecutiva contra la tenista local.

    La kazaja, que nunca ha ganado el torneo de Miami pese a alcanzar la final en dos ocasiones (2023 y 2024), se ha convertido en la némesis de Pegula. Este año la eliminó en semifinales del Abierto de Australia y en cuartos de final del WTA 1.000 de Indian Wells.

    Pero el triunfo de este miércoles fue más complicado, puesto que tuvo que remontar un set y levantar cuatro bolas de rotura en el segundo para acceder a las semifinales, donde podría reeditar la final del pasado Indian Wells contra la número 1 del ranking, la rusa Aryna Sabalenka, si esta vence hoy a la estadounidense Hailey Baptiste (n.45).

    Pegula se mostró dominadora en la primera mitad del partido, especialmente en la primera manga, cuando ganó un 93 % de los juegos con su primer servicio, por un 58 % de su rival, y aprovechó 3 de las 5 oportunidades de rotura de las que dispuso.

    Estuvo a punto adelantarse de nuevo en el segundo set cuando gozó de tres bolas de ‘break’ con 2-2 en el marcador, gracias a tres remates en la red seguidos fallados por Rybakina.

    Sin embargo, la número 2 del mundo salvó su saque y, motivada por lo que acababa de levantar, rompió inmediatamente después a Pegula y defendió su servicio hasta llevarse el set.

    Rybakina volvió a quebrar a Pegula en el tercero, donde las tornas cambiaron y fue ella la que dispuso de la mayoría de opciones de rotura (5-1), aunque ninguna de las dos ganó de nuevo un juego al resto.

    “Siempre es muy difícil contra Jessica (Pegula), empezó muy bien. Tuve que adaptarme para remontar”, dijo Rybakina a pie de pista tras su triunfo.

    EFE

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