    TENIS

    Rybakina se cita con Sabalenka en la final de Australia

    Rybakina supera a Pegula en una semifinal vibrante y alcanza la final del Abierto de Australia, donde la espera Sabalenka tras un desempate de máxima tensión.

    EFE
    Elena Rybakina of Kazakhstan celebrates her win in the womens semifinal against Jessica Pegula of the USA on day 12 of the 2026 Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, 29 January 2026. (Tenis, Kazajstán) EFE/EPA/JOEL CARRETT

    Elena Rybakina selló su pase a la final del Abierto de Australia al imponerse a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6(7), tras resolver el segundo set en un desempate de máxima tensión (9-7).

    Sabalenka avanza firme a otra final en Melbourne

    La kazaja, quinta cabeza de serie, necesitó cerca de dos horas para cerrar una semifinal marcada por alternativas constantes y un desenlace al límite y se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final del sábado.

    Rybakina dominó el primer set gracias a la solidez de su servicio y a su agresividad desde el fondo de la pista, castigando los segundos saques de Pegula y marcando el ritmo con golpes profundos y veloces. Su capacidad para acelerar los intercambios y tomar la iniciativa le permitió abrir brecha y administrar la ventaja sin conceder oportunidades claras de reacción.

    El segundo parcial fue mucho más equilibrado y estuvo cargado de cambios de momentum. Pegula elevó su nivel, mejoró su efectividad al resto y presionó a Rybakina en varios juegos decisivos, llegando incluso a romperle el servicio cuando la kazaja intentaba cerrar el partido.

    La estadounidense mostró resistencia mental y mayor agresividad en los intercambios largos, obligando a resolver el set en el desempate.

    El ‘tie-break’ ofreció un espectáculo de máxima tensión, con múltiples miniquiebres y puntos de gran exigencia física. Pegula se adelantó en varias ocasiones, pero Rybakina respondió con su principal arma: un saque demoledor que superó los 180 kilómetros por hora en los momentos clave, además de golpes ganadores desde posiciones muy abiertas en la pista.

    Con el marcador igualado a 7-7, Rybakina forzó errores sobre el segundo servicio de su rival y selló el triunfo con un espectacular revés paralelo, antes de cerrar el partido con un saque directo.

    Con esta victoria, la kazaja disputará la final del torneo, en busca de un nuevo título de Grand Slam, tras obtener el de Wimbledon en 2022 y repitiendo el mismo escenario de la final del Abierto de Australia de 2023, donde se impuso Sabalenka.

    EFE

    Agencia de noticias


