Sábado decisivo en la Copa Talento Colegial: seis duelos por el pase a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado continuará la acción de los cuartos de final de la Copa Talento Colegial con una cartelera de seis partidos. La jornada entera se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Colegio La Salle, Instituto Rubiano y AIP parten como favoritos; ISP y Colegio Javier chocan en duelo equilibrado

Los Spartans del Colegio La Salle y los Jaguars del Metropolitan School serán los responsables de abrir el telón de la jornada sabatina de cuartos de final.

Los Spartans tuvieron una campaña brillante en la temporada regular, ganando sus cinco partidos del Grupo D sin sobresaltos. Con 20 goles anotados y solo dos recibidos, han encontrado un balance entre ataque y defensa que los hace letales y uno de los candidatos al título.

Los Jaguars clasificaron como el segundo lugar de un Grupo A que no se definió hasta el último instante de la temporada regular, producto de tres victorias, un empate y una derrota. Sus 13 goles demuestran su poderío ofensivo.

A segunda hora será el turno del Instituto Rubiano y los Green Panthers del Instituto Panamericano.

El Instituto Rubiano finalizó primero del Grupo A con 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. Sus 16 goles en cinco partidos los convierten en una de las ofensivas más letales del certamen.

Los Green Panthers clasificaron como el segundo puesto del Grupo D con 10 puntos. Con 13 goles marcados y solo cuatro recibidos, mantienen un buen balance entre ataque y defensa.

El tercer partido será un clásico entre viejos conocidos cuando choquen las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Brader Raiders.

Las Fighting Owls ganaron el Grupo B, cosechando 10 puntos producto de tres victorias y un empate. Además, anotaron 16 goles sin recibir uno solo, demostrando su efectividad en ambos lados de la cancha.

Las Raiders, en cambio, fueron el cuarto lugar del Grupo A, con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas.

El último encuentro de la jornada en la categoría Sub-14, entre los Dolphins de la International School of Panama y las Águilas del Colegio Javier, es probablemente el más equilibrado e impredecible del día.

Los Dolphins capturaron el primer lugar del Grupo B, con 13 puntos producto de cuatro victorias y un empate. En los cinco partidos disputados, no recibieron un solo gol y anotaron 10, demostrando su balance.

Las Águilas se quedaron con el segundo lugar del Grupo C, también con 13 puntos, los mismos que el primer lugar, pero con menor diferencia de goles. En los cinco partidos marcaron nueve tantos sin recibir uno solo, mostrando su fortaleza defensiva.

En este último partido, o se van a penales tras igualar sin goles, o una racha de vallas invictas se romperá.

Sub-18: Instituto Rubiano y Colegio Brader, los favoritos a clasificar

La velada sabatina la cerrarán dos duelos de la categoría Sub-18, siendo el primero en la rama femenina entre el Instituto Rubiano y las Jaguars del Metropolitan School.

El Instituto Rubiano tuvo un paso dominante en la temporada regular, triunfando en sus cuatro partidos. Sus 18 goles anotados son una muestra de su poderío ofensivo que las coloca entre las favoritas al título.

Las Jaguars entraron como uno de los mejores terceros lugares. El MET sumó seis puntos producto de dos victorias y dos derrotas.

El último enfrentamiento del día será entre los Brader Raiders y los Green Panthers del Instituto Panamericano en otro choque equilibrado.

Los Raiders ganaron el Grupo A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y una derrota. Habiendo recibido solo cuatro goles, su mayor fortaleza es la defensa.

Los Green Panthers, en cambio, obtuvieron el segundo lugar del Grupo D, manteniéndose invictos con dos triunfos y tres empates. El IPA solo recibió tres goles, mostrando una defensa casi impenetrable.

Calendario de los cuartos de final

Los seis partidos de cuartos de final se desarrollarán en su totalidad en el Eagles Stadium este sábado bajo el siguiente itinerario:

Colegio La Salle vs. Metropolitan School – 11:30 a.m. ( Sub-14 masculino )

Instituto Rubiano vs. Instituto Panamericano – 2:10 p.m. ( Sub-14 masculino )

Academia Interamericana vs. Colegio Brader – 3:20 p.m. ( Sub-14 femenino )

International School of Panama vs. Colegio Javier – 4:30 p.m. ( Sub-14 masculino )

Instituto Rubiano vs. Metropolitan School – 5:40 p.m. ( Sub-18 femenino )

Colegio Brader vs. Instituto Panamericano – 7:00 p.m. (Sub-18 masculino)