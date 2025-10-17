Sábado gigante: Cuatro equipos van por dos cupos en la final de la Liga10

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado en la noche, el Yappy Park de Paseo del Norte se vestirá de gala para recibir las semifinales de la Liga10 en su categoría Sub-16.

La primera semifinal enfrentará a los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Potros del Thomas Jefferson School. Ambos equipos compartieron grupo en la temporada regular, y los Fighting Owls vencieron 2-1 a los Potros el sábado 13 de septiembre.

La Academia Interamericana viene de derrotar 3-2 a los Mustangs del Panamerican School en un partidazo de cuartos de final. Los goles fueron anotados por Ignacio Guardiola, Julián Guardia y Thiago Chalmers.

El Thomas Jefferson School, en cambio, viene de superar al Instituto Panamericano por la mínima. El único gol del partido lo anotó Emanuel Rodríguez en el minuto 46.

La segunda semifinal la disputarán los Spartans del Colegio La Salle y los Jaguars del Metropolitan School.

Los Spartans vienen de blanquear 2-0 a los Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de David Acosta y Mateo Meinhardt Fernández.

Los Jaguars, por su parte, sorprendieron a los Brader Raiders, campeones defensores de la Liga10 Sub-16. Ali Farhat marcó un gol en la última jugada del partido, y luego su equipo se impuso en los penales 5-3.

Calendario de fútbol de sábado por la noche

Ambas semifinales se disputarán en el Yappy Park de Paseo del Norte bajo el siguiente itinerario:

Academia Interamericana vs. Thomas Jefferson School – 7:00 p.m.

Colegio La Salle vs. Metropolitan School – 8:30 p.m.