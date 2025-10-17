Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Sábado gigante: Cuatro equipos van por dos cupos en la final de la Liga10

    Jaime Heilbron
    Sábado gigante: Cuatro equipos van por dos cupos en la final de la Liga10
    La Academia Interamericana, el Thomas Jefferson School, el Colegio La Salle y el Metropolitan School buscarán clasificar a la gran final de Liga10. Cortesía: Grupo10.

    Este sábado en la noche, el Yappy Park de Paseo del Norte se vestirá de gala para recibir las semifinales de la Liga10 en su categoría Sub-16.

    +info

    Cuti Mosquera brilla en Arabia: le tapa otro penal a Karim BenzemaDía de semifinales en la LigaW: Dolphins, Spartans, Lions y Mustangs van por el pase a la finalSábado decisivo en la Copa Talento Colegial: seis duelos por el pase a semifinales

    La primera semifinal enfrentará a los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Potros del Thomas Jefferson School. Ambos equipos compartieron grupo en la temporada regular, y los Fighting Owls vencieron 2-1 a los Potros el sábado 13 de septiembre.

    La Academia Interamericana viene de derrotar 3-2 a los Mustangs del Panamerican School en un partidazo de cuartos de final. Los goles fueron anotados por Ignacio Guardiola, Julián Guardia y Thiago Chalmers.

    El Thomas Jefferson School, en cambio, viene de superar al Instituto Panamericano por la mínima. El único gol del partido lo anotó Emanuel Rodríguez en el minuto 46.

    La segunda semifinal la disputarán los Spartans del Colegio La Salle y los Jaguars del Metropolitan School.

    Los Spartans vienen de blanquear 2-0 a los Eagles de El Colegio de Panamá, con goles de David Acosta y Mateo Meinhardt Fernández.

    Los Jaguars, por su parte, sorprendieron a los Brader Raiders, campeones defensores de la Liga10 Sub-16. Ali Farhat marcó un gol en la última jugada del partido, y luego su equipo se impuso en los penales 5-3.

    Calendario de fútbol de sábado por la noche

    Ambas semifinales se disputarán en el Yappy Park de Paseo del Norte bajo el siguiente itinerario:

    • Academia Interamericana vs. Thomas Jefferson School – 7:00 p.m.

    • Colegio La Salle vs. Metropolitan School – 8:30 p.m.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más
    • Blanqueo y falsificación: capturan a dos empleados del Banco Nacional y tres particulares. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más