Sábado gigante en la Copa Talento: siete partidos definen clasificados y eliminados

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial continúa este sábado con una jornada de siete partidos, tres en la rama masculina de la categoría Sub-14 y cuatro en la división Sub-18. La velada se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-14: Jugando por la clasificación, el honor y seguir soñando

El primer encuentro del fin de semana será entre las Águilas del Colegio Javier y el Instituto Cultural de Panamá a la 1:00 p.m. por el Grupo C.

Las Águilas llegan en el segundo lugar con siete puntos en tres partidos. De ganar, asegurarán la clasificación a los cuartos de final.

El Instituto Cultural está en el cuarto puesto, con cuatro puntos en tres partidos. Si gana, subirá al segundo lugar, igualando en puntos al Colegio Javier.

El segundo enfrentamiento será a las 2:05 p.m. entre los Grizzlies del United School of Panama y los Brader Raiders por el Grupo D.

Los Grizzlies, sin puntos en tres partidos, ya están eliminados.

Los Raiders, con un solo punto en tres encuentros, tampoco tienen opciones de clasificar. Ambos jugarán por el honor.

El tercer duelo de la división Sub-14 será a las 3:10 p.m. entre los Lions del Colegio Real y el Instituto Enrico Fermi por el Grupo A.

Los Lions, sin puntos en tres salidas, quedaron sin oportunidad de avanzar.

El Enrico Fermi, con una victoria en tres partidos, necesitará ganar lo que le queda y esperar resultados para soñar con clasificar.

Sub-18: Choques directos por el pase a cuartos de final

El primer partido Sub-18 será a las 4:15 p.m. en la rama femenina entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y el Instituto José Dolores Moscote por el Grupo B.

Las Fighting Owls, con tres victorias en tres partidos, ya están clasificadas. Con una diferencia de goles de +20, un empate les bastará para asegurar el primer lugar.

El Moscote también está clasificado con los mismos puntos que su rival. Sin embargo, con una diferencia de +9, necesita ganar para adueñarse del liderato.

El segundo choque Sub-18 será a las 5:20 p.m. en la rama masculina entre los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá y los Brader Raiders por el Grupo A.

Los Wildcats, con seis puntos en cuatro partidos, necesitan ganar y esperar que el Colegio Real no lo haga más tarde para clasificar.

Los Raiders, con cuatro victorias en cuatro partidos, ya están clasificados y aseguraron el primer lugar del grupo.

El penúltimo partido será a las 6:25 p.m. entre las Warriors del Centro Chino Panameño y las Jaguars del Metropolitan School por el Grupo C en la rama femenina.

Las Warriors, con tres derrotas y una diferencia de gol de -19, están virtualmente eliminadas.

Las Jaguars necesitan ganar y por una diferencia amplia para intentar colarse como uno de los mejores terceros lugares.

El último encuentro será a las 7:30 p.m. en la rama masculina entre los Lions del Colegio Real y los Otters del Instituto Bilingüe Internacional por el Grupo A.

Los Otters, con un punto en cuatro partidos, ya están eliminados.

Los Lions asegurarán la clasificación con una victoria. Dependiendo del resultado entre el Brader y el Colegio Bilingüe, podrían estar clasificados antes de jugar o arriesgar la eliminación si no ganan.

Calendario de la fecha

La jornada sabatina en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá está programada de la siguiente manera:

Colegio Javier vs. Instituto Cultural – 1:00 p.m. (Sub-14 masculino)

United School of Panama vs. Colegio Brader – 2:05 p.m. (Sub-14 masculino)

Colegio Real vs. Instituto Enrico Fermi – 3:10 p.m. (Sub-14 masculino)

Academia Interamericana vs. Instituto José Dolores Moscote – 4:15 p.m. (Sub-18 femenino)

Colegio Bilingüe de Panamá vs. Colegio Brader – 5:20 p.m. (Sub-18 masculino)

Centro Chino Panameño vs. Metropolitan School – 6:25 p.m. (Sub-18 femenino)

Colegio Real vs. Instituto Bilingüe Internacional – 7:30 p.m. (Sub-18 masculino)