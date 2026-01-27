Sabalenka arrasa y avanza firme a semifinales en Australia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La número uno del mundo exhibe poderío total ante Iva Jovic y se mete en semifinales del Abierto de Australia con una actuación demoledora.

Aryna Sabalenka selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación autoritaria ante Iva Jovic, imponiéndose por 6-3 y 6-0 en un partido que reflejó la calidad y jerarquía de la número uno del mundo.

Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.

El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.

Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h. La capacidad para resistir bajo presión fue una muestra de su mentalidad ganadora.

Aryna Sabalenka on the roof being open for her match against Iva Jovic at Australian Open:



“It was hot out there. I guess yeah, as a woman we are stronger than the guys, so they had to close the roof so they don’t suffer you know?” 😂



(via Australian Open Press) pic.twitter.com/Ityh4NWSEY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026

A lo largo del set, Sabalenka impuso un ritmo implacable desde el saque y el fondo de la pista. Sus servicios, con velocidades superiores a los 170 km/h, generaron constantes devoluciones débiles, que la favorita aprovechó para atacar con golpes ganadores desde ambos lados.

También brilló con recursos técnicos, como dejadas precisas y un espectacular golpe entre las piernas que levantó al público de Rod Laver Arena.

Jovic, pese a su espíritu combativo y algunos destellos con potentes derechas, devoluciones ganadoras y buenos primeros servicios, no logró sostener el intercambio ante la presión constante de su rival y cometió errores clave, incluidos dobles faltas en momentos determinantes.

Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá a la ucraniana Elina Svitolina, número doce, que venció a Coco Gauff por un parcial de 6-1 y 6-2.