    TENIS

    Sabalenka arrasa y avanza firme a semifinales en Australia

    La número uno del mundo exhibe poderío total ante Iva Jovic y se mete en semifinales del Abierto de Australia con una actuación demoledora.

    EFE
    Aryna Sabalenka of Belarus celebrates winning her womens quarter finals match against Iva Jovic of the USA on day 10 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 27 January 2026. (Tenis, Bielorrusia) EFE/EPA/JAMES ROSS

    Aryna Sabalenka selló su pase a las semifinales del Abierto de Australia con una actuación autoritaria ante Iva Jovic, imponiéndose por 6-3 y 6-0 en un partido que reflejó la calidad y jerarquía de la número uno del mundo.

    Tras un primer set competitivo, Sabalenka elevó su nivel en la segunda manga hasta rozar la perfección. El 6-0 fue un resumen de su dominio absoluto: apenas cedió siete puntos en seis juegos y neutralizó cualquier intento de reacción de la joven estadounidense, desbordada por la agresividad y la profundidad de la bielorrusa.

    El momento más tenso llegó en el sexto juego del segundo set, cuando Sabalenka sacaba para cerrar el partido. Un doble falta inicial dio alas a Jovic, que llegó a disponer de tres bolas de quiebre con 0-40.

    Sin embargo, la campeona respondió con temple y contundencia, salvando las tres oportunidades con servicios de gran potencia, incluidos dos aces decisivos a 179 km/h. La capacidad para resistir bajo presión fue una muestra de su mentalidad ganadora.

    A lo largo del set, Sabalenka impuso un ritmo implacable desde el saque y el fondo de la pista. Sus servicios, con velocidades superiores a los 170 km/h, generaron constantes devoluciones débiles, que la favorita aprovechó para atacar con golpes ganadores desde ambos lados.

    También brilló con recursos técnicos, como dejadas precisas y un espectacular golpe entre las piernas que levantó al público de Rod Laver Arena.

    Jovic, pese a su espíritu combativo y algunos destellos con potentes derechas, devoluciones ganadoras y buenos primeros servicios, no logró sostener el intercambio ante la presión constante de su rival y cometió errores clave, incluidos dobles faltas en momentos determinantes.

    Con esta victoria, Sabalenka reafirma su condición de gran candidata al título en Melbourne y avanza a semifinales, donde se medirá a la ucraniana Elina Svitolina, número doce, que venció a Coco Gauff por un parcial de 6-1 y 6-2.

