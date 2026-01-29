Sabalenka avanza firme a otra final en Melbourne

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sabalenka supera con autoridad a Svitolina, en una semifinal marcada por la tensión extradeportiva, y vuelve a una final del Abierto de Australia como gran favorita al título.

La bielorrusa Aryna Sabalenka selló su pase a la final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la ucraniana Elina Svitolina por 6-2 y 6-3 en las semifinales disputadas en el Rod Laver Arena.

El encuentro, resuelto en una hora y 16 minutos, confirmó el sólido momento de la número uno, que dominó el ritmo del partido desde los primeros juegos y basó su victoria en un tenis agresivo y efectivo, apoyado en potentes golpes de derecha y un servicio decisivo en los momentos clave.

Por su parte, Svitolina, duodécima cabeza de serie, intentó reaccionar en varios pasajes del partido, pero se vio lastrada por un elevado número de errores no forzados y dobles faltas en momentos determinantes.

The moment Aryna Sabalenka reached her 4th consecutive Australian Open final.



This woman has reached the final of every single Grand Slam played on a hard court since Australian Open 2023.



That’s SEVEN straight hard court finals.



What a player. 🐅



pic.twitter.com/DYBEO1QTlM — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

El duelo estuvo marcado también por un cierre tenso fuera de lo estrictamente deportivo, ya que no se produjo el tradicional saludo en la red al término del encuentro, como tradicionalmente vienen realizando las tenistas ucranianas frente a oponentes rusas y bielorrusas.

La semifinal también estuvo marcada por un momento controvertido al inicio, después de que la número uno fuera sancionada por su forma de gritar durante los puntos.

La infracción se produjo en el primer set, cuando un gemido tardío de la bielorrusa fue interpretado por la jueza de silla, Louise Azemar Engzell, como una posible distracción para su rival. Pese a que Sabalenka solicitó una revisión en vídeo y discutió la decisión en pista, el punto se mantuvo a favor de Svitolina.

Roar for number 4 🐯



A fourth AO final in a row for Aryna Sabalenka 💪 pic.twitter.com/6fe09Wzz1y — #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2026

La número uno se recuperó rápidamente de la distracción y, en lo estrictamente competitivo, reafirmó su condición de gran favorita al título con una actuación consistente y madura, en la que combinó potencia, solidez desde el fondo de la pista y una notable efectividad al resto.

La bielorrusa supo gestionar los momentos de mayor presión, especialmente cuando Svitolina intentó recortar distancias en el segundo set, y respondió con una sucesión de golpes ganadores que terminaron por decantar el choque.

La número uno del mundo llega a la final del Abierto de Australia tras completar un recorrido prácticamente impecable en el torneo, cediendo pocos juegos y sin haber cedido ningún set hasta ahora.

Sabalenka was emotional after reaching her 4th straight Australian Open final



“How proud would your 10 year old self be of you?



Aryna: “Every day I’m grateful for everything I have. I hope she would be proud of me.” 🥹



pic.twitter.com/d26bcJwyMC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 29, 2026

Sabalenka disputará este sábado una nueva final en busca de ampliar su palmarés en torneos mayores, donde ya ha obtenido el título en Melbourne en dos ocasiones: 2023 y 2024, mientras que en 2025 fue derrotada en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo.