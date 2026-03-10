Panamá, 10 de marzo del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Tenis

    Sabalenka elimina a Osaka y avanza a cuartos en Indian Wells

    Aryna Sabalenka derrotó en dos sets a Naomi Osaka en Indian Wells y avanzó a cuartos de final tras dominar el partido con su potente servicio.

    EFE
    Sabalenka elimina a Osaka y avanza a cuartos en Indian Wells
    Aryna Sabalenka venció en sets corridos a Naomi Osaka para clasificar a los cuartos de final del BNP Paribas Open. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    La bielorrusa Aryna Sabalenka accedió este martes a cuartos de final del WTA 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) tras derrotar en dos sets a la japonesa Naomi Osaka.

    Sabalenka, número uno del ranking WTA, se impuso por 6-2 y 6-4 a Osaka (número 16) después de 1 hora y 21 minutos de partido en el desierto californiano.

    La bielorrusa dominó el partido con su servicio, ganando un 70 % de los puntos al saque, y salvó las dos bolas de rotura que concedió en todo el encuentro.

    El caso de Osaka fue distinto, con nueve oportunidades de rotura que permitió a Sabalenka, a quien le bastó con aprovechar tan solo tres.

    La primera llegó de forma exprés en el tercer juego del primer set, cuando la número 1 dispuso de tres bolas de ‘break’ con 0-40 y acertó a la tercera. Más tarde volvió a romper a Osaka para poner el 5-2 y remató el set con su saque.

    La segunda manga fue más ajustada, con la japonesa acertada al resto, especialmente sobre los segundos saques de Sabalenka, aunque no pudo concretar ninguna de las dos bolas de rotura de las que dispuso.

    Sabalenka sí aprovechó su oportunidad con 3-3 en el marcador para adelantarse y rematar el partido.

    La bielorrusa se cruzará en cuartos de final con la ganadora del partido entre la estadounidense Amanda Anisimova, número 6 del mundo, y la canadiense Victoria Mboko (número 10).

    EFE

    Agencia de noticias


