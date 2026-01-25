Sabalenka impone su jerarquía ante Mboko y avanza a cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sabalenka supera a Mboko en dos sets, controla el partido y reafirma su candidatura al título en Melbourne con autoridad y experiencia en los momentos decisivos.

La bielorrusa Aryna Sabalenka, primera cabeza de serie, selló este domingo su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia al superar a la canadiense Victoria Mboko, decimoséptima favorita, por 6-1 y 7-6 (1) en el Rod Laver Arena.

Sabalenka, que empleó 1 hora y 26 minutos, dominó con claridad el primer set, resuelto con una puesta en escena contundente, y encarriló el partido gracias a su potencia al saque y su agresividad desde el fondo, dos señas de identidad con las que fue desbordando a una rival que disputaba uno de los compromisos más exigentes de su carrera en la pista central de Melbourne.

El duelo cambió de guion en el segundo parcial. Mboko, de 19 años, reaccionó tras verse contra las cuerdas y aprovechó una fase de altibajos de la número uno, que llegó a desperdiciar una primera oportunidad de cerrar el encuentro.

Novak Djokovic's reaction to Aryna Sabalenka breaking his consecutive tiebreaks win record 😂 pic.twitter.com/5WU5F4FoRt — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

La canadiense, valiente al resto y más firme en los intercambios, enlazó juegos para igualar el set y forzar el desempate, elevando la tensión en un estadio que pasó del aparente trámite inicial a un final mucho más ajustado.

En el “tie-break”, sin embargo, Sabalenka impuso su experiencia y su autoridad competitiva. Tras un arranque favorable a Mboko, la bielorrusa encadenó siete puntos consecutivos para adjudicarse la manga y evitar un tercer set, cerrando el partido con un 7-1 en el desempate.

Con este triunfo, Sabalenka prolonga su recorrido en Melbourne y mantiene el objetivo de volver a reinar en el primer grande de la temporada. La primera favorita se enfrentará en cuartos a la estadounidense Iva Jovic, quien derrotó a Yulia Putintseva por 6-0 y 6-1.