Sabalenka reina en Indian Wells tras épica final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Aryna Sabalenka venció a Elena Rybakina en un dramático tiebreak del tercer set para conquistar por primera vez Indian Wells y vengar la final del Abierto de Australia.

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, derrotó a la kazaja Elena Rybakina por 3-6, 6-3 y 7-6 para conquistar por primera vez en su carrera el BNP Paribas Open de Indian Wells. Además, vengó la derrota sufrida ante la misma rival en la final del Abierto de Australia 2026.

El primer set fue completamente equilibrado entre ambas jugadoras. Tanto Rybakina como Sabalenka se mostraron sólidas desde el saque y el fondo de la cancha en el inicio del partido.

Los primeros tres juegos se resolvieron sin sobresaltos para la jugadora que servía. El primer aviso de peligro llegó en el cuarto juego, con Sabalenka al servicio.

Aunque la bielorrusa logró mantener su saque, Rybakina presionó y forzó un deuce, anticipando lo que vendría más adelante en el set.

La kazaja mantuvo su tercer juego de servicio con facilidad y, con ventaja de 3-2, consiguió el único quiebre del parcial en su primera oportunidad. A partir de ahí, Rybakina mostró gran solvencia y fortaleza mental para cerrar el set por 6-3.

Set 1 is secured by Elena Rybakina 🔒



How will the rest of this match play out?#TennisParadise pic.twitter.com/XmfAXEvZhe — wta (@WTA) March 15, 2026

El segundo set fue distinto y más acorde con la intensidad habitual de esta rivalidad. Los primeros tres juegos se convirtieron en una verdadera montaña rusa de emociones.

Con Sabalenka sacando y todavía afectada por la pérdida del primer set, Rybakina quebró con facilidad.

Sin embargo, Sabalenka reaccionó de inmediato, recuperando el quiebre ganando todos los puntos del juego.

La bielorrusa sostuvo su siguiente turno de saque, aunque antes tuvo que salvar dos puntos de quiebre en uno de los juegos más largos del partido.

Impulsada por ese envión anímico, Sabalenka volvió a quebrar para ponerse arriba 3-1.

A partir de ese momento, el ritmo del set se estabilizó y Sabalenka terminó llevándose el parcial por 6-3, salvando otro punto de quiebre en el camino.

El tercer y decisivo set volvió a reflejar la intensidad de una de las rivalidades más cerradas del circuito femenino.

Tras mantener sus primeros juegos de saque, Sabalenka golpeó primero, quebrando el servicio de Rybakina en el tercer juego del set.

Luego de consolidar el quiebre y colocarse 5-4, Sabalenka tuvo la oportunidad de servir para el partido, pero Rybakina mostró nervios de acero y logró quebrar en el décimo juego para empatar 5-5.

El siguiente juego fue uno de los más largos y emocionantes del encuentro. Sabalenka generó cinco oportunidades de quiebre y se jugaron seis deuces, pero Rybakina resistió con enorme carácter para sostener su servicio.

Sabalenka ganó con autoridad el duodécimo juego y forzó un tiebreak para definir el tercer set y el campeonato.

En el desempate, los primeros seis puntos fueron para la jugadora que sacaba. Rybakina logró el primer mini quiebre para colocarse 4-3 y luego amplió la ventaja a 5-3.

Sin embargo, Sabalenka reaccionó como la número uno del mundo, recuperando el mini quiebre en el momento clave.

Rybakina incluso tuvo punto de partido con 6-5 en el tiebreak, pero Sabalenka lo salvó con un potente revés cruzado.

PARADISE FOUND: 🏆@SabalenkaA digs deep to defeat Rybakina in a three set blockbuster final, 3-6, 6-3, 7-6(6)!#TennisParadise pic.twitter.com/1VQdBXsoXf — wta (@WTA) March 15, 2026

La bielorrusa ganó los dos puntos siguientes, cerrando el partido con un potente saque para convertir su primer punto de campeonato.

Con este triunfo, Sabalenka conquistó su primer título en Indian Wells en su tercer intento, luego de haber perdido las finales de 2023 y 2025.

Además, vengó la derrota en la final del Abierto de Australia 2026 y cortó una racha de cuatro finales consecutivas perdidas ante Rybakina.