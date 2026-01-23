Panamá, 23 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TENIS

    Sabalenka sobrevive en dos ‘tiebreaks’ y avanza en Australia

    Aryna Sabalenka superó a Potapova en dos intensos desempates y selló su pase a la cuarta ronda del Abierto de Australia, reafirmando su favoritismo al título.

    EFE
    Sabalenka sobrevive en dos ‘tiebreaks’ y avanza en Australia
    Aryna Sabalenka of Russia celebrates match point during the women's third round match against Anastasia Potapova of Austria on day 6 of the 2026 Australian Open tennis tournament at Melbourne Park in Melbourne, Australia, 23 January 2026. (Tenis, Rusia) EFE/EPA/LUKAS COCH

    La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo y una de las favoritas, accedió este viernes a la cuarta ronda del Abierto de Australia tras imponerse a la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, 55 del mundo, por 7-6 (4) y 7-6 (7), en un intenso encuentro que se prolongó durante dos horas y dos minutos.

    Sabalenka tuvo que recurrir a su experiencia y fortaleza mental para resolver un partido extremadamente igualado, en el que ambas jugadoras ofrecieron un elevado nivel de agresividad desde el fondo de la pista y protagonizaron largos intercambios cargados de potencia y tensión.

    La primera manga avanzó sin concesiones claras al resto, con las dos tenistas sosteniendo el saque gracias a su efectividad inicial y su capacidad para tomar la iniciativa en los primeros golpes. El desenlace llegó en el “tie-break”, donde Sabalenka impuso su autoridad para lograr el parcial.

    En el segundo set, la líder del ránking parecía encaminar el triunfo tras encadenar un arranque arrollador que la situó con ventaja de 4-0.

    Dominó con un servicio contundente, apoyado en potentes derechas y resoluciones rápidas en la red. Sin embargo, Potapova reaccionó con carácter, mejoró su efectividad al saque y aprovechó varios errores no forzados de su rival para enlazar una notable remontada que igualó el marcador.

    Con el partido nuevamente en equilibrio, Sabalenka afrontó momentos de máxima presión, incluidos juegos en los que estuvo cerca de cerrar el encuentro. Potapova resistió con valentía, salvó puntos de partido y forzó un segundo desempate, en el que la tensión alcanzó su punto máximo.

    En el “tie-break” definitivo, la bielorrusa volvió a marcar la diferencia con su agresividad en la devolución y su capacidad para ejecutar golpes ganadores en los instantes decisivos, mientras la austríaca pagó caros algunos errores en momentos clave, incluida una doble falta.

    Con este triunfo, Sabalenka reafirma su condición de favorita para el torneo, donde ya se coronó en las ediciones de 2023 y 2024, mientras que en 2025, perdió en la final frente a la estadounidense Madison Keys, novena del mundo.

    Su rival en la cuarta ronda será la canadiense Victoria Mboko, de 19 años y 16 del mundo.

    EFE

    Agencia de noticias


