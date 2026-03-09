Sabalenka y Sinner avanzan en Indian Wells; Osaka sufre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sabalenka y Sinner avanzan con autoridad en Indian Wells, Osaka sobrevive a Osorio, mientras Gauff se retira por lesión y Shelton queda eliminado.

Aryna Sabalenka y Jannik Sinner pasaron este domingo a los octavos de final del torneo de Indian Wells, una jornada en la que Naomi Osaka necesitó tres sets para doblegar a la colombiana Camila Osorio, mientras Coco Gauff y su compatriota Ben Shelton quedaron eliminados.

Sabalenka, número 1 de la WTA, se deshizo de la rumana Jaqueline Cristian (n.35) por 6-4 y 6-1. La bielorrusa se medirá en los octavos de final a la japonesa Naomi Osaka (n.16), que pasó apuros para superar a Osorio (n.61).

Osaka superó a la cucuteña, la última latinoamericana activa en el desierto californiano, por 6-1, 3-6 y 6-1.

Por su lado, la estadounidense Coco Gauff (n.4) se retiró de su duelo con Alexandra Eala (n.32) por lesión cuando la filipina aventajaba por 6-2 y 2-0. Gauff es la tenista con mejor ranking eliminada hasta la fecha.

Además, la estadounidense Amanda Anisimova (n.6) se deshizo por un doble 6-1 de la británica Emma Raducanu (n.24).

Este lunes se cerrará la tercera ronda con el duelo destacado que enfrentará a la polaca Iga Swiatek (n.2) y a la griega Maria Sakkari (n.34). Ambas disputaron las finales de 2022 y 2024 en el desierto californiano, con doble victoria para la polaca.

Sinner, a velocidad de crucero

Sinner (n.2) derrotó al canadiense Denis Shapovalov (n.39) por 6-3 y 6-2. El italiano no empezó bien, cediendo su primer juego, aunque solo fue un pequeño bache. Sinner terminó con un 85 % de puntos ganados con su primer servicio y apenas perdió 11 puntos al saque.

La contundente victoria fue una declaración de intenciones hacia su gran rival, el murciano Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, que avanza con paso firme por el otro lado de cuadro tras un inicio avasallador de torneo.

Sinner, que igual que Sabalenka busca añadir el trofeo de Indian Wells a sus vitrinas, se medirá en octavos de final al ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul (n.24) y el brasileño Joao Fonseca (n.35).

Peor lo pasó Alexander Zverev (n.4) para superar al estadounidense Brandon (n.30) por 7-6(2), 5-7 y 6-4. El rival del alemán en octavos de final será el también estadounidense Frances Tiafoe (n.22).

También pasó ronda el español Alejandro Davidovich (n.19), que se deshizo del checo Jakub Mensik (n.12) en tres sets: 6-2, 4-6 y 6-2.

El malagueño se enfrentará en octavos de final al estadounidense Learner Tien (n.27), que este domingo eliminó a su compatriota Ben Shelton (n.8) por 7-6(3), 4-6 y 6-3.

El lunes también se cerrará la ronda en el cuadro masculino con el duelo entre Alcaraz y el francés Arthur Rinderknech (n.28), así como el cruce entre el serbio Novak Djokovic (n.3) y estadounidense Aleksandar Kovacevic (n.72).

Además, también jugarán los argentinos Francisco Cerúndolo (n.20) y Sebastián Báez (n.53) sus respectivos duelos de tercera ronda contra el británico y vigente campeón Jack Draper (n.14) y el ruso Daniil Medvedev (n.11).

De este lunes también llama la atención del debut de Sinner en el cuadro de dobles. El italiano, emparejado con el estadounidense Reilly Opelka, se medirá a los números dos y tres del mundo en esta disciplina: Horacio Zeballos y Marcel Granollers.