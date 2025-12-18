Sadrac Franco suma su quinto salvamento con los Jaguares de Nayarit

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño Sadrac Franco logró la noche del miércoles su quinto salvamento de la temporada, en la victoria de los Jaguares de Nayarit por 3-2 sobre los Naranjeros de Hermosillo, en la Liga Mexicana del Pacífico.

Trabajó la novena entrada de forma perfecta, al no permitir imparables y recetar dos ponches.

Con esta actuación, el chiricano, de 25 años, tiene marca de 2-0 y una efectividad de 1.00 en 18 episodios de labor. Además, cuenta con 11 ponches y una base por bolas.

Franco viene de jugar esta campaña en la sucursal A+ y Doble A de los Gigantes de San Francisco, en la que tuvo foja de 0-0 y un promedio de carreras limpias de 3.38, en 21.1 entradas.

Con este triunfo, los Jaguares quedaron con un récord de 32-23, que los ubica en la segunda posición de la tabla, a un juego de los Yaquis de Obregón. En la segunda vuelta del certamen, la marca es de 12-8.