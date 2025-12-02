Saed Díaz volverá a vestir la camiseta del Tauro FC tras sus 7 goles en el Clausura 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El espigado delantero panameño Saed Díaz está a un paso de concretar su regreso al Tauro FC, club con el que vivió uno de los capítulos más destacados de su carrera y donde volvería luego de completar el mejor semestre de su trayectoria profesional.

Su reciente actuación con el Atlético Nacional, donde firmó 7 goles y 1 asistencia en 14 partidos, lo devolvió al radar taurino para reforzar el ataque en el próximo torneo.

Díaz, mundialista Sub-20 en Polonia 2019 y hermano de Ismael Díaz, ha debido lidiar en el pasado con lesiones que frenaron su progreso, incluyendo su paso por la segunda división ecuatoriana en 2024.

Sin embargo, su repunte reciente lo ha puesto nuevamente en el mapa competitivo de la Liga Panameña de Fútbol.

Este lunes, Atlético Nacional publicó un mensaje agradeciendo su entrega y deseándole éxitos en sus próximos retos, una señal clara de que el delantero ya prepara las maletas rumbo a una nueva etapa.

Esta sería la tercera etapa de Saed con el Tauro. Tras debutar en LPF, emigró a Estados Unidos para jugar con el filial del Philadelphia Union. Luego, entre 2020 y 2022, defendió la camiseta taurina antes de pasar al Herrera FC en 2023, donde su aporte se limitó a dos asistencias en 17 partidos. A sus 26 años, puede presumir en su palmarés el título del Clausura 2021, conquistado junto a su hermano.

Su performance en el Torneo Clausura 2025 terminó por revalorizarlo. Después de un arranque discreto con solo un gol en las primeras ocho jornadas, encontró su mejor versión desde la fecha 9, acumulando seis goles y una asistencia en siete partidos, cifras que lo catapultaron a la parte alta de la tabla de goleadores.

El cierre del campeonato le dejó además dos reconocimientos individuales: fue elegido Jugador Más Valioso de las jornadas 13 y 14, tras convertir dobletes decisivos en los triunfos sobre Veraguas United y Universitario.