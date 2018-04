Una salida complicada para Barría, quien fija un récord compartido

Después de apuntarse una victoria en su debut en el béisbol de las Grandes Ligas, el panameño Jaime Barría tuvo este domingo su segunda apertura, pero fue muy agotadora, al realizar en el primer episodio 49 lanzamientos, 21 de ellos ante un solo rival.

Barría abrió en casa por los Angelinos de Los Ángeles, que recibieron a los Gigantes de San Francisco.

Fue una salida mu extenuante para el canalero, quien en dos episodios completos realizó 77 lanzamientos ante los Gigantes.

Salió del partido en la parte alta del tercer episodio, dejando las bases llenas. Dos carreras se le acreditaron a su labor.

Para Barría, de 21 años, el primer episodio fue para la historia al realizar 49 lanzamientos para sacar los tres outs sin permitir anotación.

Al primer bateador de los Gigantes, Joe Panik, le realizó siete envíos; le dio hit.

Luego tuvo un duelo particular con el segundo bate Brandon Belt, quien lo hizo trabar más de la cuenta. Utilizó 21 lanzamientos para para retirarlo en elevado al jardín derecho. De acuerdo con Major League Baseball este enfrentamiento fijó un nuevo récord en la era moderna.

Here are all 21 pitches from the EPIC Brandon Belt/Jaime Barria at-bat