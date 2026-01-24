San Francisco 49ers lamenta el fallecimiento de John Brodie

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

San Francisco 49ers lamentó el fallecimiento a los 90 años del legendario John Brodie, quien era miembro del Salón de la Fama del equipo.

“La familia de los 49ers lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la franquicia, John Brodie. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, Sue, y a toda la familia Brodie”, afirmó John York, presidente del equipo.

Brodie pasó toda su carrera, de 1957 a 1973, con los gambusinos. Participó en 201 partidos, 159 como titular. Pasó para 31.548 yardas, la segunda mayor cantidad en la historia del equipo, y conectó 214 anotaciones, el tercer mejor registro de la franquicia.

RIP John Brodie



In the words of NFL Films president Steve Sabol: John was "a 'field general', in the true sense of the word".



• 1970 NFL MVP

• Two Pro Bowls, Two-Time All-Pro

• 1965 AP Comeback Player of the Year

Led NFL in Pass Yds 3x, Pass…

También fue titular en los cinco partidos de playoffs, acumuló 973 yardas y cuatro touchdowns.

Su campaña más productiva fue la de 1965, cuando pasó para 3.112 yardas y 30 anotaciones.

Sus 17 temporadas son el mayor periodo que cualquier jugador ha permanecido en San Francisco, que fue fundado en 1946.

El ex mariscal de campo fue seleccionador dos veces al Pro Bowl, en 1966 y 1971, y proclamado como Jugador Más Valiosos de la temporada de 1970.

Bajo su liderazgo, San Francisco disputó dos juegos de campeonato de la Conferencia Nacional de manera consecutiva, en 1970 y 1971.

El número 12 que lució fue retirado en 1973.

John Brodie, quien nació un 14 de agosto de 1935 en San Francisco, California, destacó en el fútbol americano colegial con la Universidad de Stanford, entre 1954 y 1956, antes de ser reclutado por los gambusinos en la primera ronda del Draft, previo a la temporada de 1957.