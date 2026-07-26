Panamá, 26 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 26 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LPF

    San Francisco arranca con victoria; Alianza y UMECIT empatan en el Rommel

    Los Monjes vencieron 2-1 a Universitario, mientras Alianza y UMECIT igualaron sin goles.

    Humberto Cornejo
    San Francisco arranca con victoria; Alianza y UMECIT empatan en el Rommel
    Omar Browne, Keny Bonilla y Ronaldo Dinolis festeja uno de los goles. Foto: Cortesía/LPF

    La jornada sabatina del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó el primer triunfo para el San Francisco FC, mientras que Alianza FC y UMECIT FC no lograron sacarse ventaja en un empate sin goles en el estadio Rommel Fernández.

    El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés comenzó con buen pie su participación al imponerse 2-1 como visitante ante el CD Universitario en Penonomé. San Francisco mostró efectividad en los momentos clave del partido, con anotaciones de Ronaldo Dinolis al minuto 11 y Víctor Medina al 35’, resultado que le permitió tomar el control del compromiso.

    Por su parte, el CD Universitario reaccionó y logró descontar por intermedio de Iván Anderson, pero no le alcanzó para evitar la derrota en su debut en el certamen.

    En el otro encuentro de la jornada, Alianza FC y UMECIT FC protagonizaron un duelo cerrado en el Rommel Fernández, donde las defensas se impusieron y el marcador no se movió. Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto del campeonato en una Conferencia Este, que también presenta igualdad tras el empate entre Árabe Unido y Plaza Amador.

    La primera fecha continuará este domingo con dos compromisos en la Conferencia Oeste. Herrera FC recibirá al Unión Coclé, mientras que Veraguas United se enfrentará al CAI en Santiago, en un partido que será transmitido por RPC a partir de las 6:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 15:46  Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría Leer más
    • 15:33 Atropello en el Orgullo LGBTI de Berlín deja un muerto y 29 heridos; autoridades apuntan a un posible atentado islamista Leer más
    • 15:22 MEF anticipa mayor presupuesto para 2027 y Barclays advierte riesgos fiscales Leer más
    • 15:17 San Francisco arranca con victoria; Alianza y UMECIT empatan en el Rommel Leer más
    • 14:46 Elvia Atencio y la musicografía: un puente hacia la educación musical inclusiva  Leer más
    • 14:37 Cinco actividades para que apoyes o te involucres con las fundaciones en Panamá Leer más
    • 14:30 Malasia acogerá el gran premio de Fórmula Uno que se suspendió en Baréin por la guerra Leer más
    • 14:15 Sinner y Djokovic se ausentan del Masters 1000 de Montreal Leer más
    • 14:10 Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de prácticas nazis y de tratar de ‘apropiarse de todo el país’ Leer más
    • 14:07 Detienen en Chile a condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara que estuvo prófugo por años Leer más