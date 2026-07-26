San Francisco arranca con victoria; Alianza y UMECIT empatan en el Rommel

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La jornada sabatina del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) dejó el primer triunfo para el San Francisco FC, mientras que Alianza FC y UMECIT FC no lograron sacarse ventaja en un empate sin goles en el estadio Rommel Fernández.

El conjunto dirigido por Jorge Dely Valdés comenzó con buen pie su participación al imponerse 2-1 como visitante ante el CD Universitario en Penonomé. San Francisco mostró efectividad en los momentos clave del partido, con anotaciones de Ronaldo Dinolis al minuto 11 y Víctor Medina al 35’, resultado que le permitió tomar el control del compromiso.

Por su parte, el CD Universitario reaccionó y logró descontar por intermedio de Iván Anderson, pero no le alcanzó para evitar la derrota en su debut en el certamen.

En el otro encuentro de la jornada, Alianza FC y UMECIT FC protagonizaron un duelo cerrado en el Rommel Fernández, donde las defensas se impusieron y el marcador no se movió. Con este resultado, ambos equipos sumaron su primer punto del campeonato en una Conferencia Este, que también presenta igualdad tras el empate entre Árabe Unido y Plaza Amador.

La primera fecha continuará este domingo con dos compromisos en la Conferencia Oeste. Herrera FC recibirá al Unión Coclé, mientras que Veraguas United se enfrentará al CAI en Santiago, en un partido que será transmitido por RPC a partir de las 6:00 p.m.