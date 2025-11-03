Panamá, 03 de noviembre del 2025

    Torneo Clausura

    San Francisco asegura playoffs y Plaza Amador lidera el Este

    Humberto Cornejo
    Rafael Águila protege el balón de la marca de Rolando Blackburn. Foto: Tomada de @CAIPanama

    El gran atractivo de esta jornada fue el derbi chorrerano entre el Club Atlético Independiente (CAI) y el San Francisco FC, que terminó igualado 0-0 en el estadio Agustín Muquita Sánchez.

    El punto conseguido permitió a los monjes asegurar su clasificación a los playoffs y quedar muy cerca del cupo directo a semifinales, mientras que el CAI deberá sellar su pase en la última jornada.

    En Santiago, el Veraguas United logró un triunfo clave para mantener vivas sus aspiraciones. Los locales vencieron 2-1 a Universitario, con goles de Carlos Rivera (38’, penal) y Amable Pinzón (90+1’), luego de que Ariel Betegón adelantara a los visitantes al minuto 6. Con este resultado, Veraguas alcanzó los 18 puntos, los mismos que Universitario, pero lo supera por diferencia de goles.

    Por su parte, el Atlético Nacional derrotó 1-0 a Herrera FC con un tanto de Joel Barría (71’) y llegó a 17 unidades, manteniendo opciones matemáticas de clasificar. Herrera, ya sin posibilidades, cerrará su participación buscando despedirse con dignidad.

    Tras 15 jornadas, el San Francisco encabeza el grupo con 22 puntos, seguido del CAI (20), mientras que Veraguas (18), Universitario (18) y Atlético Nacional (17) pelean por el último boleto a playoffs.

    La última jornada de la Conferencia Oeste se disputará el 15 de noviembre:

    • Atlético Nacional vs. CAI

    • San Francisco vs. Veraguas United

    • Universitario vs. Herrera

    Plaza Amador, inamovible en la cima

    En la Conferencia Este, el Plaza Amador consolidó su dominio tras vencer 1-0 a Umecit con un gol en el 90+3’ de Everardo Rose, tras una gran jugada de Alberto Negrito Quintero. Con el resultado, los Leones alcanzaron 35 puntos y aseguraron su pase directo a semifinales.

    El Árabe Unido también festejó al superar 2-1 al Alianza FC en el estadio Los Andes, gracias a los tantos de Dwann Oliveira (20’, penal) y Alexis Palacio (48’). Johnjairo Alvarado (15’) había puesto en ventaja al conjunto verdolaga.

    En el estadio Rommel Fernández, un golazo de Adán Henricks dio la victoria 1-0 al Sporting San Miguelito sobre Tauro FC, dejando a los taurinos sin opciones de clasificar.

    Con estos resultados, el Plaza Amador (35 pts) lidera con autoridad, seguido por Alianza (25) y Sporting (24), que disputarán su pase a playoffs en la última jornada. Umecit (23) y Árabe Unido (21) también mantienen posibilidades de avanzar.

    La última jornada de la Conferencia Este se disputará el 14 de noviembre:

    • Árabe Unido vs. Tauro

    • Umecit vs. Alianza

    • Sporting SM vs. Plaza Amador

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

