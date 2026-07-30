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    Fútbol

    San Francisco FC aclaró los rumores sobre el fichaje de Radamel Falcao

    El conjunto chorrerano anunció que el delantero vivirá en Panamá, pero descartó cualquier fichaje o vínculo contractual.

    Humberto Cornejo
    San Francisco FC aclaró los rumores sobre el fichaje de Radamel Falcao
    Radamel Falcao García jugó con Millonarios de Colombia. EFE

    El San Francisco FC aclaró este lunes la situación en torno a los rumores que vinculaban al delantero colombiano Radamel Falcao con el club, descartando de manera oficial cualquier posibilidad de fichaje.

    A través de un comunicado, la institución confirmó que el experimentado atacante y su familia han tomado la decisión personal de mudarse a Panamá para establecer su residencia en el país. No obstante, fue enfática al señalar que no existe ningún tipo de vínculo contractual ni negociaciones en curso para su incorporación al equipo.

    El pronunciamiento surge luego de diversas versiones que apuntaban a una posible llegada de Falcao a la Liga Panameña de Fútbol, impulsadas por la relación de amistad entre el jugador y los propietarios del conjunto chorrerano.

    En ese sentido, el club dejó claro que, más allá del impacto mediático que genera una figura de talla internacional, no existen planes deportivos que contemplen al delantero dentro de su plantilla.

    Asimismo, el San Francisco FC hizo un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública a respetar la privacidad del futbolista y su familia en esta nueva etapa personal.

    Por último, la institución señaló que, en caso de concretarse en el futuro algún tipo de vínculo formal, será comunicado oportunamente a través de sus canales oficiales.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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