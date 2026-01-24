San Francisco FC vuelve a dejar escapar la victoria y empata ante Herrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Por segunda fecha consecutiva, los Monjes no pudieron sostener una ventaja y cedieron puntos en los minutos finales, esta vez ante un onceno herrerano que reaccionó a tiempo para rescatar el empate.

El San Francisco volvió a dejar escapar una victoria y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Herrera, en el arranque de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

Al igual que en la primera fecha, cuando igualó en los minutos finales frente al Unión Coclé, el conjunto franciscano no pudo sostener una ventaja de dos goles y volvió a pagar caro la falta de concentración en el tramo decisivo del encuentro. Esta vez, los Monjes tenían el partido controlado, pero Herrera reaccionó a tiempo para rescatar un punto valioso como visitante.

San Francisco salió con intensidad desde el inicio y encontró rápidamente recompensa. Al minuto 13, Ronaldo Dinolis abrió el marcador tras una acción bien elaborada en ataque, que le permitió definir con precisión para poner en ventaja a los locales.

En la segunda parte, los locales parecían encaminados al triunfo. Nuevamente Dinolis fue protagonista y al minuto 53 firmó su doblete, ampliando la ventaja a 2-0 y confirmando su buen momento ofensivo. Con el resultado a favor, San Francisco parecía tener el partido bajo control.

Sin embargo, Herrera no bajó los brazos y comenzó a adelantar líneas en busca del descuento. La reacción herrerana llegó al minuto 75, cuando Alejandro Peñalba aprovechó una mala salida defensiva de los Monjes para marcar el 2-1 y devolverle vida al encuentro. El gol cambió el desarrollo del partido.

En los minutos finales, Herrera insistió con mayor determinación y encontró su premio en el tiempo agregado (90+4′). David Castillo sacó un disparo a portería que terminó escapándose entre las piernas del guardameta Jorginho Frías, decretando el empate 2-2 y silenciando a la afición local.

Con este resultado, San Francisco suma dos empates consecutivos en casa en el inicio del Clausura 2026, ambos tras dejar escapar ventajas importantes en los minutos finales. Por su parte, Herrera logró su primer punto del torneo, luego de haber caído goleado 0-4 ante el CAI en la jornada inaugural.