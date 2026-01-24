Panamá, 24 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Torneo Clausura

    San Francisco FC vuelve a dejar escapar la victoria y empata ante Herrera

    Por segunda fecha consecutiva, los Monjes no pudieron sostener una ventaja y cedieron puntos en los minutos finales, esta vez ante un onceno herrerano que reaccionó a tiempo para rescatar el empate.

    Humberto Cornejo
    San Francisco FC vuelve a dejar escapar la victoria y empata ante Herrera
    El conjunto del San Francisco suma dos puntos en dos partidos de local. Foto: Cortesía/LPF

    El San Francisco volvió a dejar escapar una victoria y tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante el Herrera, en el arranque de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera.

    +info

    Paolo Espino llega motivado de representar a Panamá en la Serie del CaribeAmistosos dejan señales positivas y tareas pendientes para PanamáThe Panama Championship 2026 reunirá a 144 golfistasCalor, récords y polémica: el Abierto de Australia entra en su fase decisiva

    Al igual que en la primera fecha, cuando igualó en los minutos finales frente al Unión Coclé, el conjunto franciscano no pudo sostener una ventaja de dos goles y volvió a pagar caro la falta de concentración en el tramo decisivo del encuentro. Esta vez, los Monjes tenían el partido controlado, pero Herrera reaccionó a tiempo para rescatar un punto valioso como visitante.

    San Francisco salió con intensidad desde el inicio y encontró rápidamente recompensa. Al minuto 13, Ronaldo Dinolis abrió el marcador tras una acción bien elaborada en ataque, que le permitió definir con precisión para poner en ventaja a los locales.

    En la segunda parte, los locales parecían encaminados al triunfo. Nuevamente Dinolis fue protagonista y al minuto 53 firmó su doblete, ampliando la ventaja a 2-0 y confirmando su buen momento ofensivo. Con el resultado a favor, San Francisco parecía tener el partido bajo control.

    Sin embargo, Herrera no bajó los brazos y comenzó a adelantar líneas en busca del descuento. La reacción herrerana llegó al minuto 75, cuando Alejandro Peñalba aprovechó una mala salida defensiva de los Monjes para marcar el 2-1 y devolverle vida al encuentro. El gol cambió el desarrollo del partido.

    En los minutos finales, Herrera insistió con mayor determinación y encontró su premio en el tiempo agregado (90+4′). David Castillo sacó un disparo a portería que terminó escapándose entre las piernas del guardameta Jorginho Frías, decretando el empate 2-2 y silenciando a la afición local.

    Con este resultado, San Francisco suma dos empates consecutivos en casa en el inicio del Clausura 2026, ambos tras dejar escapar ventajas importantes en los minutos finales. Por su parte, Herrera logró su primer punto del torneo, luego de haber caído goleado 0-4 ante el CAI en la jornada inaugural.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cobre Panamá anuncia que contratará a 700 personas para el procesamiento del material rocoso en la mina. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Pago del Cepanim para jubilados depende de reglamentación y tabla oficial del MEF. Leer más
    • Contralor reduce a $1,000 el límite de refrendo a la alcaldesa de San Miguelito en medio de conflicto por la basura. Leer más
    • Concurso General de Becas del Ifarhu 2026: este viernes vence el plazo de postulación. Leer más
    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Minuto a minuto: Jueza deja fuera del juicio a Aaron Mizrachi por un amparo. Leer más