San Francisco gana y Jorge Dely Valdés ya piensa en los ajustes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El técnico celebró la capacidad de su equipo para generar ocasiones y manejar el balón con velocidad, pero advirtió que los cinco goles recibidos en cuatro jornadas son un aspecto que deben corregir.

San Francisco confirmó su buen momento en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al derrotar 2-1 al CAI este viernes en el estadio Agustín Muquita Sánchez, en el derbi chorrerano correspondiente a la cuarta jornada.

Keny Bonilla (24′) fue el protagonista ofensivo de San Francisco al marcar los dos goles del conjunto local. El atacante abrió el marcador, pero Ángel Valverde (37′) igualó momentáneamente para el CAI.

En la segunda parte, Bonilla (65′) volvió a aparecer para darle los tres puntos a los Monjes.

San Francisco tiene tres victorias en las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026. Foto: Carlos Vidal-Endara

Para el técnico Jorge Dely Valdés, una de las principales satisfacciones estuvo en la capacidad de su equipo para generar peligro y concretar sus oportunidades ofensivas.

“Es importante que llegamos porque el equipo tiene actitud en ataque. Cuando ves el primer gol es una decisión rápida pero precisa, esa es una de las cosas que teníamos nosotros como clave. Lo hicimos también contra Universitario y el equipo está claro en eso”, expresó Dely Valdés al terminar el partido.

Aunque quedó satisfecho con la producción ofensiva, Dely Valdés reconoció que todavía hay aspectos que deben corregirse, principalmente en la zona defensiva. San Francisco ha recibido cinco goles en sus cuatro partidos disputados en el campeonato.

“Tenemos que prestar un poquito más de atención en la parte defensiva, porque hemos recibido 5 goles. Allí tenemos que corregir porque a veces dejamos de hacer el trabajo, el rival aprovecha esas oportunidades y es donde nos marcan gol”, manifestó Dely Valdés, quien también destacó la velocidad con la que sus dirigidos están manejando la pelota y la capacidad para llevar el juego hasta el área rival.

“Circulamos la pelota mucho más rápido y técnicamente también prometo, en algunas ocasiones no me he hecho un buen control, pero en alguna de ellas lo hemos hecho y llegamos a su propio arco y creo que en esa parte el equipo está bien. Tenemos que mejorar un poquito más cuando esa situación debe ser más rápida”, agregó.

El triunfo representó la tercera victoria de los Monjes en el campeonato y la segunda de manera consecutiva, después del 3-1 conseguido ante Herrera en la jornada anterior. San Francisco comenzó el torneo con una victoria 2-1 sobre Universitario y posteriormente cayó 2-1 frente a Unión Coclé.

Radamel Falcao y Fredy Guarín recibieron la camiseta del San Francisco. Foto: Carlos Vidal-Endara

Con nueve puntos, el equipo dirigido por Dely Valdés se mantiene en la parte alta de la Conferencia Oeste, mientras que el CAI continúa sin conocer la victoria, con tres empates y una derrota.

El derbi chorrerano tuvo además como invitados especiales a los exfutbolistas colombianos Radamel Falcao y Fredy Guarín. Antes del encuentro, Falcao recibió una camiseta del San Francisco con el número 10.

El partido terminó siendo una jornada especial para San Francisco, que no solo sumó tres puntos ante su rival de ciudad, sino que también contó con un importante respaldo de sus aficionados.

Los fanáticos disfrutaron un buen partido en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez. Foto: Carlos Vidal-Endara

Dely Valdés destacó la presencia de público y dejó claro que espera que el respaldo continúe en los próximos partidos.

“Queremos volver a ver al Muquita como hoy y traer más gente. Esa es una de las cosas que queremos nosotros, es una de las metas, de poder traer más gente al estadio y que la apoye. Obviamente los resultados también ayudan a que eso pueda suceder y vamos por ello”, señaló Dely Valdés.

El triunfo fue, además, el número 14 de San Francisco en el historial del derbi ante el CAI, que suma 21 victorias. Ambos equipos han empatado en nueve ocasiones.