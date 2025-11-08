San Francisco golea a Veraguas United y clasifica directo a semifinales del Torneo Clausura

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El San Francisco cerró el viernes 7 de noviembre con autoridad la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), al imponerse 3-0 ante Veraguas United, resultado que le aseguró el primer lugar de la Conferencia Oeste y el pase directo a las semifinales del campeonato.

Los Monjes reafirmaron su condición de equipo más sólido con una victoria convincente en el estadio Agustín Muquita Sánchez, donde dominaron el encuentro de principio a fin, dejando sin opciones a un Veraguas United que llegó con la esperanza de conseguir un boleto a los playoffs, pero terminó despidiéndose de la temporada.

Los goles fueron obra de Derick Edmund (45+1’), Darwin Pinzón (67’) y Alberto Ramírez (82’).

Con el triunfo, el conjunto chorrerano cerró el torneo con 25 puntos, producto de seis victorias, siete empates y solo tres derrotas, además de un balance positivo de 21 goles a favor y 16 en contra.

El Club Atlético Independiente (CAI), por su parte, también cumplió con su objetivo al vencer 2-0 al Atlético Nacional, en el COS Sports Plaza.

Los Vikingos sumaron tres puntos vitales que los dejaron con 23 unidades, garantizando así su clasificación a la fase de playoffs como segundos del grupo. El CAI cerró la ronda con seis victorias, cinco empates y cinco derrotas, con un saldo ofensivo de 24 goles a favor y 17 en contra, el mejor diferencial de toda la conferencia (+7).

Los tantos fueron convertidos por Ángel Valverde (4’) y Kenny Bonilla (90+4’).

En tanto, el CD Universitario aseguró su pase a la siguiente fase tras empatar 1-1 frente a Herrera FC en el estadio Universidad Latina. El conjunto coclesano, que llegó con la necesidad de sumar, logró mantenerse dentro de los tres primeros lugares y finalizó la fase regular con 19 puntos, producto de cuatro victorias, siete empates y cinco caídas.

El Veraguas United, que llegó a la jornada con esperanzas de avanzar, terminó cuarto con 18 puntos, quedando fuera por apenas una unidad. Detrás se ubicaron Atlético Nacional, con 17, y Herrera FC, que cerró una temporada para el olvido con solo siete puntos en 16 presentaciones.

De esta forma, el San Francisco FC esperará rival en semifinales, mientras que el CAI y el Universitario disputarán la ronda de playoffs en busca de acompañar a los chorreranos en la antesala de la gran final del Torneo Clausura 2024 de la LPF.