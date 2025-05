San Francisco golea al líder Universitario y se mete a playoffs

San Francisco FC se convirtió en el último clasificado de la Conferencia Oeste al vencer con autoridad 3-0 al líder Universitario, en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez, y aseguró su presencia en los playoffs del torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol.

A pesar de no contar con figuras clave como Rolando Blackburn, Edilson Carrasquilla y Miguel Camargo —todos suspendidos por acumulación de tarjetas—, el equipo dirigido por Nilton Bernal fue contundente ante un Universitario que llegó con el boleto directo a semifinales asegurado, y que presentó una alineación alterna con varios titulares descansando.

Los goles del triunfo chorrerano llegaron gracias a Kevin Calderón (45+1), Guillermo Benítez (56’) y Azael Brown (82’), en un partido donde el “Poderoso” mostró su mejor versión ofensiva. Con este resultado, San Francisco finalizó tercero con 23 puntos, a uno del campeón defensor CAI.

En paralelo, Veraguas United vivió una pesadilla en Parita al caer 3-0 frente a un eliminado Herrera FC, resultado que los dejó fuera de la fase final.

La gran sorpresa fue la ausencia de Keny Bonilla, goleador del torneo con nueve tantos, cuya no alineación fue confirmada minutos antes del partido. Tras el encuentro, el técnico Gonzalo Soto admitió desconocer el paradero del delantero.

“Keny no volvió al equipo, pidió permiso tras el partido del sábado pasado y no volvió. Abandonó al equipo cuando más lo necesitábamos. No hay explicación y no sé nada de él”, expresó Soto.

"Se nos fueron los puntos" 🎙️



Gonzalo Soto, DT del Veraguas United, brinda declaraciones luego de la derrota de su equipo en la última fecha#LPFxRPC pic.twitter.com/TJpwv9N1Cb — Deportes RPC (@deportes_rpc) May 10, 2025

Los goles herreranos fueron obra de Luis Zúñiga al minuto 15, Ángel Caicedo al 60’ y Ronnie Villarreal en tiempo de reposición (90+3), cerrando con dignidad su participación.

Por otro lado, el CAI también estuvo cerca de complicarse. Un gol de Manuel Gamboa al 60’ puso a Umecit en ventaja, amenazando el segundo puesto de los vikingos. No obstante, Anthony Stewart empató al 77’ y selló el 1-1 definitivo en el estadio Javier Cruz, suficiente para que el CAI conserve la localía en los playoffs.